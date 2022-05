नेपाल में बच्चे के स्केच पर पीएम मोदी ने रुककर दिया ऑटोग्राफ, देखें वायरल हो रहा वीडियो

PM Modi Nepal Vist Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुंबिनी का दौरा किया. पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की पहली बार यात्रा की. पीएम ने अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी का एक दिवसीय दौरा किया. इस दौरान उन्होंने नेपाल के लोगों से बात की और उनसे मुलाकात भी की. पीएम ने इस दौरान एक बच्चे के स्केच पर रुककर ऑटोग्राफ दिया. इस स्केच पर पीएम मोदी और बुद्ध की तस्वीर बनी हुई थी. इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नेपाल के लुंबिनी से लौटने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे और वहां भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा का दर्शन-पूजन किया. प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर ‘चीवर’ वस्त्र अर्पित किया. इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की. मोदी ने ट्वीट किया, 'मैंने कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्तूप में पूजा अर्चना की. हमारी सरकार कुशीनगर में मूलभूत ढांचे को मजबूती देने के अनेक प्रयास कर रही है ताकि और भी अधिक संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां आ सकें.'

#WATCH | PM Modi autographs a sketch depicting him and Lord Buddha, as he receives a warm welcome by the Indian community in Lumbini, Nepal pic.twitter.com/UgDYGjjU1O

— ANI (@ANI) May 16, 2022