'जिसको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजते हैं..' अरुणाचल में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर है. जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5100 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है और इस पावन दिन पर प्रधानमंत्री मोदी उस धरती पर आए हैं जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है. आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है. आज हमारे ऐतिहासिक जीएसटी सुधार लागू हुए हैं. जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम भी अरुणाचल प्रदेश में ही है.

इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है. यह भूमि वीरता की भूमि है. पीएम मोदी ने कहा कि अरुणाचल की मेरी यात्रा विशेष बन गई है. नवरात्रि के पहले दिन, मुझे इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले... आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं. जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गया है. अरुणाचल को बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन और कई अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएं दी गई हैं.

कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर साधा निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच का, अरुणाचल को, पूरे पूर्वोत्तर को, बहुत नुक्सान हुआ है... जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है. पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास पहुंचने में दशकों लग गए. अरुणाचल को प्रकृति का वरदान प्राप्त है. उस समय की दिल्ली सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और उसके लोगों की उपेक्षा की. कांग्रेस जैसी पार्टियों को लगता था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम लोग रहते हैं, वहां सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, तो इस राज्य पर ध्यान क्यों दिया जाए? पूरा पूर्वोत्तर विकास में पिछड़ रहा था. हमारी प्रेरणा वोटों और सीटों की संख्या नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम का विचार है. हमारा एकमात्र मंत्र 'नागरिक देवो भव:' है.

#WATCH | Itanagar, Arunachal Pradesh | "... Congress ki soch ka, Arunachal ko, poore northeast ko, bohot nuksaan hua hai... Jisko kisi ne nahi poocha, usko Modi poojta hai...," says Prime Minister Narendra Modi. He also says, "It took decades for development to reach the… pic.twitter.com/0dgNeWn59E — ANI (@ANI) September 22, 2025

हम पूर्वोत्तर राज्यों की पूजा अष्टलक्ष्मी के रूप में करते हैं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान, कोई भी मंत्री शायद ही पूर्वोत्तर का दौरा करता था और वह भी हर 2-3 महीने में एक बार होता था. हमारी सरकार के दौरान, केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्वोत्तर का 800 से अधिक बार दौरा किया है. जब हमारे मंत्री जाते हैं, तो वे दूरगामी जिलों और गांवों में जाने का प्रयास करते हैं. एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं 70 से अधिक बार पूर्वोत्तर आया हूं. उत्तर पूर्व मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी मिटाई है और दिल्ली को आपके पास लेकर आए हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम 8 पूर्वोत्तर राज्यों की पूजा 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में करते हैं.