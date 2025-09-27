BSNL स्वदेशी 4G लॉन्च, 50 हजार परिवारों को घर... ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...

Advertisement
PM Modi Odisha Visit: पीएम मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान झारसुगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले क्या हालात थे? कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी. 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया, तो हमने देश को कांग्रेस के ‘लूटतंत्र’ से बाहर निकाला.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:10 PM IST
PM Modi Odisha Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी उपस्थित थे. ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं. दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वदेशी तकनीक से लगभग 37000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 97500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का लोकार्पण भी किया. इनमें बीएसएनएल द्वारा स्थापित 92600 से अधिक 4G तकनीक वाले टावर भी शामिल हैं.

 ओडिशा को प्रकृति ने दिए अपार उपहार: पीएम मोदी

इस अवसर पर पीएम मोदी ने जनता तो संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा को प्रकृति ने अपार उपहार दिए हैं. ओडिशा ने कई दशकों तक कष्ट झेले हैं, लेकिन यह दशक ओडिशा को समृद्धि की ओर ले जाएगा. यह दशक ओडिशा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा के लिए दो सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है. ओडिशा में एक सेमीकंडक्टर पार्क भी बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी देश जो आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वह जहाज निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है. भाजपा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हमने 70000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा.

हरसुगुड़ा, ओडिशा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जब दूरसंचार क्षेत्र में 2G, 3G और 4G सेवाएं शुरू हुईं, तब भारत बहुत पीछे था. हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह के मजाक चल रहे थे. 2G, 3G, और फिर पता नहीं क्या-क्या लिख ​​जाता था. हमने तय किया कि दूरसंचार क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण तकनीक को भारत में ही विकसित किया जाना चाहिए. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि बीएसएनएल (BSNL) ने स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन शीर्ष 5 देशों में स्थान दिलाया है जिनके पास 4G सेवाएं शुरू करने के लिए स्वदेशी तकनीक है. बीएसएनएल की बदौलत ही भारत एक वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है. स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत आज यहीं से हो रही है, जिसके तहत देश भर में 1 लाख 4G मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं. सीमावर्ती जिले और दूर-दराज के गांव, जहां हाई-स्पीड इंटरनेट और कनेक्टिविटी एक समस्या थी उन्हें इससे बहुत फायदा होगा. हमारे सैनिक भी कनेक्टिविटी के लिए सुरक्षित स्वदेशी सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

pm modi odisha visit

