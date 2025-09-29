Advertisement
trendingNow12941000
Hindi Newsदेश

'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' भजन

पीएम मोदी ने सोमवार को एक भक्ति भरा गीत 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' शेयर किया है, जिसे द्विजेन मुखर्जी ने गाया है. यह भजन एल्बम 'दुर्गा वंदना' का हिस्सा है, जो मां दुर्गा की महिमा और शक्ति का गुणगान करता है. इस भजन के बोल और संगीत भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' भजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी माता से सभी भक्तों के कल्याण की प्रार्थना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' भजन भी शेयर किया. यह भजन मां की कृपा और शक्ति की भावना व्यक्त करता है. पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "देवी मां के चरणों में नमन और वंदन. उनसे कामना है कि सभी के दुखों को दूर कर उनके जीवन में नए तेज का संचार करें. देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो."

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि के पहले दिन से ही रोजाना माता के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का उल्लेख सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं. पीएम मोदी ने सोमवार को एक भक्ति भरा गीत 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' शेयर किया है, जिसे द्विजेन मुखर्जी ने गाया है. यह भजन एल्बम 'दुर्गा वंदना' का हिस्सा है, जो मां दुर्गा की महिमा और शक्ति का गुणगान करता है. इस भजन के बोल और संगीत भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

मां की महिमा का भजन
'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' मां दुर्गा के दस शस्त्रों और उनकी असीम शक्ति का वर्णन करता है. यह भजन मां की महिमा, उनके दैवीय रूप और भक्तों पर उनकी कृपा को दर्शाता है. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार को है. इस दिन दुर्गा अष्टमी और संधि पूजा है. इस तिथि को सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे. 

कितने बजे है अभिजीत का मुहूर्त
द्रिक पंचांग के अनुसार, अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11 बजकर 47 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजकर 9 मिनट से शुरू होकर 4 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. महाष्टमी के दिन मां दुर्गा की आराधना का आरंभ महास्नान और षोडशोपचार पूजा से किया जाता है. यह पूजा महासप्तमी के समान ही होती है, लेकिन प्राण-प्रतिष्ठा केवल महासप्तमी को होती है.

यह भी पढ़ेंः ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
Tamil Nadu Stampede
करूड़ भगदड़ पर विजय बनाम तमिलनाडु सरकार, एक-दूसरे पर लगाई आरोपों की झड़ी
;