'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' भजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी माता से सभी भक्तों के कल्याण की प्रार्थना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' भजन भी शेयर किया. यह भजन मां की कृपा और शक्ति की भावना व्यक्त करता है. पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "देवी मां के चरणों में नमन और वंदन. उनसे कामना है कि सभी के दुखों को दूर कर उनके जीवन में नए तेज का संचार करें. देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो."

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि के पहले दिन से ही रोजाना माता के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का उल्लेख सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं. पीएम मोदी ने सोमवार को एक भक्ति भरा गीत 'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' शेयर किया है, जिसे द्विजेन मुखर्जी ने गाया है. यह भजन एल्बम 'दुर्गा वंदना' का हिस्सा है, जो मां दुर्गा की महिमा और शक्ति का गुणगान करता है. इस भजन के बोल और संगीत भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

देवी मां के चरणों में नमन और वंदन! उनसे कामना है कि सभी के दुखों को दूर कर उनके जीवन में नए तेज का संचार करें। देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो।https://t.co/zVcLK0BZVs — Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2025

मां की महिमा का भजन

'जागो दुर्गा दशप्रहरणधारिणी' मां दुर्गा के दस शस्त्रों और उनकी असीम शक्ति का वर्णन करता है. यह भजन मां की महिमा, उनके दैवीय रूप और भक्तों पर उनकी कृपा को दर्शाता है. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार को है. इस दिन दुर्गा अष्टमी और संधि पूजा है. इस तिथि को सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे.

कितने बजे है अभिजीत का मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11 बजकर 47 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजकर 9 मिनट से शुरू होकर 4 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. महाष्टमी के दिन मां दुर्गा की आराधना का आरंभ महास्नान और षोडशोपचार पूजा से किया जाता है. यह पूजा महासप्तमी के समान ही होती है, लेकिन प्राण-प्रतिष्ठा केवल महासप्तमी को होती है.

यह भी पढ़ेंः ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?