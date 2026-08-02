/नशा कुछ पल के लिए हाई, लेकिन जीवन कर देता है लो... पीएम मोदी की युवाओं से खास अपील, ड्रग्स से दूर रहें वरना खराब हो जाएगा भविष्य

PM Modi On Nasha Mukt Abhiyan: पीएम मोदी ने रविवार ( 2 अगस्त 2026) को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ करते हुए देश के युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की. उन्होंने युवाओं से नशे के सेवन के खिलाफ शपथ लेने का आग्रह किया और कहा कि नशीले पदार्थ उन्हें कुछ समय के लिए हाई कर सकते हैं, लेकिन वे उनके पूरे करियर और पर्सनल लाइफ को लो कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जिसके लिए यह जरूरी है कि वे हर तरह के नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें. उन्होंने यह भी कहा कि दुश्मन देश अपनी आतंकी योजनाओं के लिए नशीली दवाओं की सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं.
पीएम ने कहा,' नशीली दवाएं आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकती हैं, लेकिन यह आपके पूरे करियर और निजी जीवन को बर्बाद कर देती हैं.' उन्होंने ड्रग एडिक्ट्स के खिलाफ समाज में जारी टैबू पर सवाल उठाते हुए कहा कि नशाखोरी से बाहर निकलने वाले लोग योद्धा होते हैं और समाज को उनका सम्मान करना चाहिए. पीएम ने कहा,' समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए.' पीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि समाज के सहयोग, योग और ध्यान से नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है.'
युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 'नशा मुक्त युवा' अभियान व्यक्ति, परिवार, समाज और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए एक संकल्प है और इस पहल का नाम ही इसके उद्देश्य को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि जब देश ने एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है तो यह आवश्यक है कि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर रहने के लिए हानिकारक लतों से दूर रहें. पीएम मोदी ने सभी यह शपथ लेने का आग्रह किया कि युवा लोग मादक पदार्थों की लत के खतरों को समझें और हर संभव तरीके से जागरूक और सतर्क रहें.
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. पहले के मुकाबले गिरफ्तारियों में काफी तेजी हुई है और हजारों करोड़ रुपये की नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. यह दर्शाता है कि सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने परिवारों से भी आग्रह किया कि वे सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता में अपने बच्चों की लत को न छिपाएं, बल्कि उनके साथ खुलकर बातचीत करें और नशे के सेवन से उबरने में उनकी मदद के लिए एक्सपर्ट और मेडिकल हेल्प लें. 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का मकसद युवाओं को नशे के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और समाज सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनने के लिए प्रोत्साहित करना है.