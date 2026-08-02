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नशा कुछ पल के लिए हाई, लेकिन जीवन कर देता है लो... पीएम मोदी की युवाओं से खास अपील, ड्रग्स से दूर रहें वरना खराब हो जाएगा भविष्य


Nasha Mukt Yuva Abhiyan: पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर उन्होंने युवाओं से बातचीत की और उन्हें सलाह दी कि वे नशे की लत की तरफ न जाएं. पीएम ने कहा कि भले ही इससे आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपका जीवन बर्बाद कर सकता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 02, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:54 PM IST
नशा कुछ पल के लिए हाई, लेकिन जीवन कर देता है लो... पीएम मोदी की युवाओं से खास अपील, ड्रग्स से दूर रहें वरना खराब हो जाएगा भविष्य

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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