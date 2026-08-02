/नशा कुछ पल के लिए हाई, लेकिन जीवन कर देता है लो... पीएम मोदी की युवाओं से खास अपील, ड्रग्स से दूर रहें वरना खराब हो जाएगा भविष्य

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. पहले के मुकाबले गिरफ्तारियों में काफी तेजी हुई है और हजारों करोड़ रुपये की नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. यह दर्शाता है कि सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने परिवारों से भी आग्रह किया कि वे सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता में अपने बच्चों की लत को न छिपाएं, बल्कि उनके साथ खुलकर बातचीत करें और नशे के सेवन से उबरने में उनकी मदद के लिए एक्सपर्ट और मेडिकल हेल्प लें. 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का मकसद युवाओं को नशे के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और समाज सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनने के लिए प्रोत्साहित करना है.