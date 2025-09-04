'मोदी ने किया होता, तो वो बाल नोंच लेते...', कांग्रेस के आरोपों पर PM मोदी का करारा पलटवार

PM Modi: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक जीएसटी में कई तरह के सुधार किए गए. इन सुधारों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर तंज कस रहा है. सपा, कांग्रेस सहित कई पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं, इसी बीच GST सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस सरकार ने आपका मासिक बजट कैसे बढ़ाया था. वे बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स लगाते थे अगर मोदी ने ऐसा किया होता, तो वे मेरे बाल नोच लेते.

दशकों का सपना हुआ साकार

इससे पहले पीएम ने कहा कि 8 साल पहले जब GST लागू हुआ था, तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था. यह चर्चा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुई. ये चर्चाएं पहले भी होती थीं लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ. GST आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था. दरअसल, ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास की डबल खुराक हैं, एक तरफ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा, तो दूसरी तरफ़ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे रत्न

इसके अलावा कहा कि GST में जो भी सुधार किए गए हैं उसका सारांश ये है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 रत्न जुड़ेंगे. GST प्रणाली सरल होगी, भारत के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उपभोग और विकास दर में वृद्धि होगी, व्यापार करने में आसानी होगी, निवेश और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और एक विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद मजबूत होगा. साथ ही कहा कि युवाओं के लिए एक और लाभ फिटनेस क्षेत्र में होने वाला है, जिम, सैलून, योग जैसी सेवाओं पर GST कम कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि हमारे युवा फिट होने के साथ-साथ सक्रिय भी होंगे.