Advertisement
trendingNow13021995
Hindi Newsदेश

8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर

PM Modi on Economy: एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दर्शाता है. हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाने के प्रयासों को और मजबूत करेगी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ना हमारी सरकार की विकास केंद्रित नीतियों के प्रभाव को दिखाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दर्शाता है. हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाने के प्रयासों को और मजबूत करेगी. 

जीडीपी के मजबूत आंकड़ों पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अर्थव्यवस्था का मजबूत प्रदर्शन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतिगत स्थिरता और निरंतरता का परिणाम है, जो दीर्घकालिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा दे रहा है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर हासिल की है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की विकास दर 5.6 प्रतिशत से काफी अधिक है.

जुलाई-सितंबर अवधि में नॉमिनल GDP में 8.7% की वृद्धि
इससे वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में विकास दर 8 प्रतिशत की हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 6.1 प्रतिशत थी. मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर अवधि में देश की नॉमिनल जीडीपी में 8.7 प्रतिशत की दर से इजाफा हुआ है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रियल जीडीपी वृद्धि दर के आठ प्रतिशत से ऊपर निकलने की वजह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन था.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार बढ़ी अर्थव्यवस्था
वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रही है. द्वितीयक क्षेत्र में शामिल मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत और कंस्ट्रक्शन की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही है. तृतीयक क्षेत्र में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

यह भी पढ़ेंः इकोनॉमी की पटरी पर जमकर दौड़ा भारत का इंजन, 8.2% बढ़ी GDP

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PM ModiEconomy

Trending news

घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
PM Modi
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
Kerala
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
earthquake
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
tiger reserve park
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा