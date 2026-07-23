/पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, प्रदर्शन के बीच बोले पीएम मोदी

PM Modi on NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी सोच के तहत परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ किसी तरह का अन्याय न हो.
पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया है. संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सके और दोषियों को समय पर सजा मिल सके.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
देशभर में पेपर लीक से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना और दोषियों को समय पर सजा दिलाना है. सरकार ने इस फैसले को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं, ताकि मामलों की सुनवाई बिना अनावश्यक देरी के शुरू हो सके.
सरकार का मानना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती हैं और इससे भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं. ऐसे में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया न केवल दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा भी मजबूत करेगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद उम्मीद है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी. इससे दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई संभव होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में भी मदद मिलेगी.