Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, प्रदर्शन के बीच बोले पीएम मोदी

पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, प्रदर्शन के बीच बोले पीएम मोदी

PM Modi on NEET Paper Leak: पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके. जानिए पीएम मोदी का पूरा बयान और छात्र प्रदर्शन से जुड़ी ताजा जानकारी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 23, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:16 AM IST
पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, प्रदर्शन के बीच बोले पीएम मोदी

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सड़क पर बना ऑफिस! ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बाइक पर लैपटॉप खोल किया काम, वीडियो...
laptop work viral video44 min ago
2
maruti52 min ago
3
Ind vs Zim54 min ago
4
Zohran Mamdani56 min ago
5
Rishikesh news56 min ago