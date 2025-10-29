Advertisement
Hindi Newsदेश

ट्रंप जापान में जाकर गदगद होकर की डील, PM मोदी ने अगले दिन प्रधानमंत्री साने ताकाइची को घनाघना दिया फोन, जानें क्या कहा?

Prime Minister congratulates Japanese Prime Minister: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया टूर पर जापान पहुंचकर वहां की नई PM साने ताकाइची के साथ जमकर डील साइन कीं. रेयर अर्थ मिनरल्स पर बड़ा एग्रीमेंट किया. ट्रेड बूस्ट, डिफेंस कोऑपरेशन पर जमकर बात की. यानी ट्रंप इस दौरे से खुशी से फूले नहीं समा रहे थे. लेकिन उसके अगले दिन ही यानी 29 अक्टूबर को भारत के PM नरेंद्र मोदी ने ताकाइची को फोन घनघना दिया. जानें पूरी बात. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 29, 2025, 03:08 PM IST
ट्रंप जापान में जाकर गदगद होकर की डील, PM मोदी ने अगले दिन प्रधानमंत्री साने ताकाइची को घनाघना दिया फोन, जानें क्या कहा?

Modi Congratulates Japan First Woman PM Sanae Takaichi: ट्रंप 28 अक्टूबर को टोक्यो पहुंचे. जहां पर जापान की पहली महिला PM साने ताकाइची ने रेड कार्पेट के सहारे उनका भव्य स्वागत किया. दोनों ने अकासाका पैलेस में मीटिंग की. रेयर अर्थ मिनरल्स (स्मार्टफोन, फाइटर जेट्स के लिए जरूरी) की सप्लाई पर बड़ा समझौता साइन किया. चीन की मोनोपॉली तोड़ने का प्लान बनाया. ताकाइची ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का ऐलान किया. गाजा, थाईलैंड-कंबोडिया सीजफायर की तारीफ की. जापान ने डिफेंस स्पेंडिंग 2% GDP करने का वादा किया.

पीएम मोदी ने जापान की पीएम को मिलाया फोन
दोनों USS जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर पर सैनिकों से मिले. यानी पूरी तरह से ट्रंप इस बार गदगद होकर जापान से गए. लेकिन इसके अगले दिन ही यानी आज 29 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पीएम से फोन पर बातचीत की. जापान को हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री मिली हैं. साने ताकाइची ने जापान की प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है. पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री बनने के लिए ताकाइची को बधाई दी.

पीएम मोदी ने एक्स पर क्या लिखा?

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई. उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर केंद्रित भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की. हम इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-जापान के मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं."

ट्रंप ने ताकाइची से की थी मुलाकात
बता दें, पीएम ताकाइची ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों एशिया दौरे पर हैं. एशिया दौरे के दूसरे चरण के तहत ट्रंप जापान के टोक्यो पहुंचे थे.
ट्रंप के जापान दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मुहर लगी. देशों ने रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. अमेरिका स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी इन मटीरियल्स पर चीन के दबदबे को खत्म करना चाहता है, उस पर निर्भरता कम करना चाहता है. जापान के अहम सुरक्षा और व्यापार पार्टनर संग ऐसा ही करीबी रिश्ता ताकाइची को देश में अपनी कमजोर राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

ट्रंप ने जापान की जमकर तारीफ की
जापानी मीडिया के अनुसार, ट्रंप ने अमेरिका से ज्यादा सुरक्षा उपकरण खरीदने की जापान की कोशिशों की भी तारीफ की. वहीं पीएम ताकाइची ने कंबोडिया-थाईलैंड और इजरायल-हमास के बीच सीजफायर कराने में ट्रंप की भूमिका को "अभूतपूर्व" बताया. यही वजह है कि उन्होंने दूसरे वर्ल्ड लीडर्स की तरह ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया. जापानी मीडिया के अनुसार ताकाइची का अंदाज जनता को पसंद आ रहा है, लेकिन अभी भी वे निचले सदन में बहुमत से दो वोट दूर हैं. ऐसे में उम्मीद पक्की है कि जो डील सील हुई है, वह जापानी पीएम की स्थिति को और मजबूत करेगी. ट्रंप के साथ जापान का यह गठबंधन नई ऊर्जा भरने का काम करेगा. (इनपुट आईएएनएस से भी)

