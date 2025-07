उज्ज्वल जी... मराठी बोलूं या हिंदी? जब PM मोदी ने फोन पर दी राज्यसभा की खुशखबरी

Ujjwal Nikam Rajya Sabha: चर्चित वकील उज्जवल निकम को राष्ट्रपति की तरफ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है. उनके साथ 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है. इसी बीच रविवार को उज्जवल निकम ने मुंबई में प्रेस से बातचीत मजेदार बात बताई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके राज्यसभा में नामांकन की जानकारी दी. इस बातचीत की शुरुआत ही एक दिलचस्प सवाल से हुई. पीएम मोदी ने निकम से पूछा कि उज्ज्वल जी, मराठी में बात करूं या हिंदी में? इस पर दोनों हंस पड़े और फिर प्रधानमंत्री ने मराठी में ही बातचीत जारी रखी.

राज्यसभा के लिए नॉमिनेट..

असल में उज्ज्वल निकम ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी आपको एक नई जिम्मेदारी देना चाहती हैं. इस पर निकम ने तुरंत हामी भर दी. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया. शनिवार देर रात जारी गजट अधिसूचना में निकम सहित चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया.

लोकसभा चुनाव प्रचार के पीएम से मुलाकात

पीएम मोदी ने ट्विटर पर भी उज्जवल निकम को बधाई देते हुए लिखा कि उज्ज्वल निकम का कानून और संविधान के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है. उन्होंने न केवल एक सफल वकील के रूप में काम किया बल्कि हमेशा न्याय की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है. निकम ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी. जहां प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताया था. उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूं."

#WATCH | Mumbai: On being nominated to the Rajya Sabha, Special Public Prosecutor Ujjwal Nikam says, " I thank President Droupadi Murmu for nominating me... When I met PM Narendra Modi during the Lok Sabha election campaigning, he expressed his faith in me. Yesterday, PM Narendra… pic.twitter.com/rcn4XvFdxR

— ANI (@ANI) July 13, 2025