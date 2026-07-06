पीएम मोदी का इंडोनेशिया में भव्य स्वागत, जकार्ता में 'मोदी-मोदी', तीन दिवसीय यात्रा का जानिए एजेंडा

PM Modi Indonesia visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचने पर वहां के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के तीन देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत हो गई. पीएम मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर जकार्ता पहुंचे हैं.
पीएम मोदी का विमान, जैसे ही इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को सुरक्षा घेरे में लेकर एस्कॉर्ट किया. यह एक विशेष औपचारिक सम्मान था, जिसके बाद जकार्ता पहुंचने पर उनका सांस्कृतिक अंदाज में स्वागत किया गया.
पीएम मोदी की यह यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के निमंत्रण पर हो रही है. राष्ट्रपति प्रबोवो खुद अपने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने जकार्ता एयरपोर्ट पहुंचे.
एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने 'भारत माता की जय' और 'मोदी', 'मोदी' के नारों के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया.
प्रधानमंत्री के जकार्ता पहुंचने से पहले भारतीय समुदाय के लोगों के बीच उनके दौरे को लेकर उत्साह देखने को मिला. एक सदस्य ने कहा, 'यह पहला मौका है जब मैं प्रधानमंत्री मोदी को इतने करीब से देखूंगा. दूसरे ने बताया कि वो सभी बड़े स्नेह के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने आए हैं.'
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा एयरपोर्ट पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत किए जाने से वह भावुक हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए व्यापक चर्चा होगी.
उन्होंने लिखा, 'मैं जकार्ता पहुंच गया हूं. राष्ट्रपति सुबियांटो द्वारा एयरपोर्ट पर स्वागत किए जाने से मैं अभिभूत हूं. साल 2018 में हमने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था, जिससे दोनों देशों के लोगों को लाभ मिला है.'
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वह और राष्ट्रपति प्रबोवो योग्याकार्ता स्थित प्रसिद्ध प्रम्बनं मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे.
यह प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है.
आर्थिक संबंधों की बात करें तो इंडोनेशिया, आसियान (ASEAN) क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2025 26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24.78 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. फिलहाल 130 से अधिक भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं. दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) क्षेत्र में सहयोग भी इस यात्रा का प्रमुख एजेंडा रहेगा. इंडोनेशिया दुनिया के लगभग 21 प्रतिशत निकल (Nickel) भंडार का मालिक है और तांबा, बॉक्साइट तथा टिन के प्रमुख वैश्विक उत्पादकों में शामिल है.
प्रधानमंत्री मोदी की तीन दिवसीय यात्रा दोनों देशों के बीच संस्थागत सहयोग, व्यापारिक संबंधों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने के मकसद से हो रही है. दोनों नेताओं के बीच पिछली मुलाकात 26 जनवरी को हुई थी, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो गणतंत्रि दिवस समारोह के चीफ गेस्ट बनकर दिल्ली पहुंचे थे.