/BRICS समिट में पीएम मोदी ने क्यों लगाया बरगद का पौधा? समझिए इसके पीछे की डिप्लोमेसी और बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 12 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक खत्म होने के बाद सदस्य देशों के नेताओं के साथ भारत मंडपम परिसर में संयुक्त रूप से पौधारोपण भी किया. नेताओं ने खुद पौधों में मिट्टी डाली और पानी दिया. पौधारोपण के इस कार्यक्रम के जरिए नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया. कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के सामने स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ वातावरण के महत्व को रेखांकित करना भी रहा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बात करते हुए साझा किया कि, बरगद का पेड़ ब्रिक्स के मूल सिद्धांतों का एक आदर्श प्रतीक है, जो संगठन की गहरी जड़ों, बढ़ती ताकत और साझा भविष्य के लिए एकजुटता को दर्शाता है. जिस तरह बरगद अपनी शाखाओं से नई जड़ें (बरोह) निकालकर खुद को विशाल बनाता है, उसी तरह ब्रिक्स संगठन भी नए देशों को जोड़कर लगातार विस्तार कर रहा है और मजबूत हो रहा है.
Planted a banyan tree with fellow BRICS leaders in Delhi.
It is a fitting symbol of what BRICS stands for…deep roots, growing strength and coming together for a shared future.
May our partnership continue to grow in the times to come. pic.twitter.com/B6miHcmUC7
— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदस्य देशों के नेताओं ने मिलकर बरगद का पौधा लगाया. यह सिर्फ एक औपचारिक पौधारोपण नहीं था. इसके पीछे कूटनीति, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ा संदेश भी था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरगद को ब्रिक्स की भावना से जोड़ते हुए कहा कि इसकी गहरी जड़ें संगठन की मजबूती को दिखाती हैं. बरगद की शाखाओं से नई जड़ें निकलती हैं और पेड़ लगातार फैलता जाता है. इसी तरह ब्रिक्स भी नए देशों को जोड़ते हुए अपना दायरा बढ़ा रहा है.
बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है. भारतीय परंपरा और सभ्यता में इसका विशेष स्थान रहा है. ऐसे में भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन के दौरान बरगद का पौधा लगाना देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सामने रखने का भी एक तरीका रहा.
संयुक्त पौधारोपण के जरिए ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इसका संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और हराभरा भविष्य तैयार करने से जुड़ा है.
बरगद लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहता है. यही वजह है कि इसे ब्रिक्स देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले सहयोग और मजबूत साझेदारी के प्रतीक के तौर पर भी देखा गया.