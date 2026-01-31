Advertisement
trendingNow13092550
Hindi Newsदेशलाहौर की जड़ में भारत की रणनीतिक चाल: पीएम मोदी करेंगे अपग्रेडेड एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी बड़ी मदद

लाहौर की जड़ में भारत की रणनीतिक चाल: पीएम मोदी करेंगे अपग्रेडेड एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी बड़ी मदद

संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब दौरे पर रहेंगे. वे आदमपुर एयरपोर्ट का नाम ‘श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट’ रखेंगे और लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना राज्य की हवाई कनेक्टिविटी और औद्योगिक-कृषि जरूरतों को मजबूत करेगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

PM Modi's Punjab Visit: संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब का दौरा करेंगे. वे दोपहर लगभग 3:45 बजे आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे एयरपोर्ट के नए नाम 'श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, आदमपुर' का अनावरण करेंगे. वे पंजाब के लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे.

बदला गया आदमपुर एयरपोर्ट का नाम

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलना उस संत और समाज सुधारक का सम्मान है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रहती हैं. पीएम कार्यालय के अनुसार, पंजाब में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी रविवार को हलवारा एयरपोर्ट पर जिस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, वह राज्य के लिए एक नया गेटवे स्थापित करेगी. इससे लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी. लुधियाना जिले में स्थित हलवारा एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय वायुसेना स्टेशन भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

लुधियाना में पहले के एयरपोर्ट पर रनवे छोटा था, जो छोटे आकार के विमानों के लिए था. कनेक्टिविटी में सुधार करने और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव बनाया गया है, जिसमें एक लंबा रनवे है जो ए320-जैसे विमानों को संभालने में सक्षम है.

ये भी पढ़ें: NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का बड़ा खुलासा

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के सतत और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास के विजन के अनुरूप टर्मिनल में कई हरित और ऊर्जा-कुशल सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें एलईडी लाइटिंग, इंसुलेटेड छत, रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, सीवेज व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और लैंडस्केपिंग के लिए रिसाइकल वाटर का उपयोग शामिल है. आर्टिटेक्चरल डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो यात्रियों को एक विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा अनुभव प्रदान करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PM ModiAdampur Airport

Trending news

भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी