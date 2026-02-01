Advertisement
पहले संत निरंजन दास को पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड बल्लां दौरा; आखिर पंजाब क्यों बना सियासत का नया अखाड़ा?

Dera Sachkhand Ballan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती पर पंजाब के डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे और संत निरंजन दास से मुलाकात करेंगे. वे आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखेंगे और लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:01 AM IST
PM Modi Punjab Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रविदास जयंती के मौके पर पंजाब के डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे. यह रविदास समुदाय का एक प्रमुख पंथ है, जिसका राज्य के दोआबा क्षेत्र में काफी प्रभाव है, जिसमें जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और कपूरथला जिले शामिल हैं. वह रविवार को जालंधर के बाहरी इलाके में स्थित डेरा में समुदाय के पूजनीय संत और डेरा बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास के साथ करीब 45 मिनट बिताएंगे, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर पद्म श्री से सम्मानित किया गया था.

प्रधानमंत्री के टूर प्रोग्राम के अनुसार, वह दोपहर करीब 3.30 बजे आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वह हेलीकॉप्टर से डेरा जाएंगे. पीएम मोदी आखिरी बार 13 मई, 2025 को आदमपुर एयर बेस गए थे, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर सहमति बनने के कुछ दिनों बाद बहादुर एयर वॉरियर्स और सैनिकों से बातचीत की थी.

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने जिन एयर फोर्स स्टेशनों पर हमला करने की कोशिश की थी, उनमें आदमपुर भी शामिल था. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आदमपुर के सिविल एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखेंगे. यह उस समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी आबादी राज्य के दोआबा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है - यह इलाका ब्यास और सतलुज नदियों के बीच है.

19 सीटों पर है डेरा सचखंड बल्लां का दबदबा

दोआब क्षेत्र में 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटें हैं और डेरा सचखंड बल्लां का कम से कम 19 सीटों पर सीधा प्रभाव है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे. संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलना उस पूजनीय संत और समाज सुधारक का सम्मान है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रहती हैं.

पंजाब में विमानन अवसंरचना को और आगे बढ़ाते हुए, पीएम की ओर से हलवारा में जिस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया जा रहा है, वह राज्य के लिए एक नया गेटवे बनेगा, जो लुधियाना और उसके आस-पास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा. लुधियाना जिले में स्थित, हलवारा में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय वायु सेना स्टेशन भी है. लुधियाना में पहले के एयरपोर्ट पर एक छोटा रनवे था, जो छोटे आकार के विमानों के लिए उपयुक्त था. कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और बड़े विमानों को जगह देने के लिए, हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसमें एक लंबा रनवे है जो ए320-प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है.

निरंजन दास ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात

पिछले महीने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय सांपला ने संत निरंजन दास के साथ नई दिल्ली में पीएम मोदी के सरकारी आवास पर मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखा जाए. पीएम के दौरे से पहले, पंजाब में आप सरकार ने गुरुवार को डेरा सचखंड बल्लां के पास श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की और 10.50 करोड़ रुपए की तीन जमीनें अपने नाम पर रजिस्टर करवाईं.

ये भी पढ़ें: लाहौर की जड़ में भारत की रणनीतिक चाल: पीएम मोदी करेंगे अपग्रेडेड एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी बड़ी मदद

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह नई पहल देश में अपनी तरह की पहली है, और सरकार ने अध्ययन केंद्र के नाम पर नौ एकड़ से ज्यादा जमीन रजिस्टर करवाई है. चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि श्री गुरु रविदास की शिक्षाएं और विचारधारा दुनिया के हर कोने तक पहुंचे. सरकार के इस फैसले को 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले रविदासिया समुदाय को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

