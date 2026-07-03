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चीन-ताइवान को टक्कर: गुजरात के साणंद में हर साल बनेंगी 5 अरब मेड इन इंडिया चिप्स, PM मोदी करेंगे मेगा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत

PM Modi Rajasthan & Gujarat: ग्लोबल चिप मार्केट में भारत आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में है. पीएम मोदी गुजरात के साणंद में देश के पहले अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे. सालाना पांच अरब चिप्स उत्पादन से चीन और ताइवान को भारत टक्कर देगा और इससे न सिर्फ चिप्स संकट खत्म होगा, बल्कि टेक गैजेट्स के दाम भी कम हो सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:31 PM IST
चीन-ताइवान को टक्कर: गुजरात के साणंद में हर साल बनेंगी 5 अरब मेड इन इंडिया चिप्स, PM मोदी करेंगे मेगा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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