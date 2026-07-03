/चीन-ताइवान को टक्कर: गुजरात के साणंद में हर साल बनेंगी 5 अरब मेड इन इंडिया चिप्स, PM मोदी करेंगे मेगा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत

Semiconductor Chip: ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है और इसका केंद्र बन रहा है गुजरात का साणंद. अब तक जिस सेमीकंडक्टर और चिप के लिए चीन और ताइवान जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उसे अब मेड इन इंडिया से सीधी टक्कर मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान दौर पर जा रहे हैं, जहां वे साणंद में देश की पहली एंड-टू-एंड ओएसएटी (OSAT) सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शुरुआत करेंगे. सीजी सेमी जब पूरी क्षमता के साथ काम शुरू करेगा, तो यहां से हर साल 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स बनकर निकलेंगी.
पीएम मोदी शनिवार यानी 4 जुलाई राजस्थान और गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे. सुबह लगभग 10:45 बजे, पीएम जोधपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे. इसके बाद, पीएम बालोतरा जाएंगे, जहां वे करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
इसके बाद पीएम गुजरात पहुंचेंगे. जहां शाम करीब 4:30 बजे पीएम अहमदाबाद के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट की शुरुआत करेंगे.
पीएम मोदी गुजरात के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट का शुरुआत करेंगे. भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यह बड़ा कदम है, इस प्लांट से क्योंकि इस प्लॉट में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा. यह ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पहली चार परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल निवेश में तैयार किया गया है.
पूरी क्षमता के साथ जब इसका संचालन होगा, तो इस प्लांट से हर साल 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक तैयार होंगी और यह AI और सुपर कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. यह प्लांट ऑटोमोटिव, औद्योगिक, दूरसंचार, 5जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेक्टर के लोगों की जरूरत को पूरा करेगा. यह सीजी सेमी प्लांट वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइन, विफलता विश्लेषण, टेस्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट, उत्पाद विशेषता निर्धारण और लॉजिस्टिक्स सहायता सहित संपूर्ण सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सर्विस प्रदान करता है.
चिप की किल्लत और महंगे गैजेट्स से मिलेगी आजादी
अभी भारत अपनी जरूरत की करीब 100% चिप्स ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से खरीदता है. जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई तनाव होता है, तो चिप की कमी हो जाती है, जिससे मोबाइल, लैपटॉप और यहां तक कि कारों की कीमतें बढ़ जाती हैं और उनके लिए लंबा वेटिंग पीरियड आ जाता है. भारत में ही इतनी बड़ी संख्या में चिप्स बनने से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी.
आज की ईवी कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सैकड़ों सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है. भारत दुनिया के सबसे बड़े कार मार्केट में से एक है. घरेलू स्तर पर चिप्स मिलने से भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों की विदेशी निर्भरता खत्म होगी और मेड इन इंडिया कारों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा.
भारत हर साल सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है. इस प्लांट की शुरुआत से भारत का यह पैसा देश के भीतर ही बचेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
राजस्थान में प्रधानमंत्री
रविवार को राजस्थान दौरे के दौरान ही पीएम मोदी जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा तोहफा मिलेगा और हवाइ यातायात के नजरिए में भी बड़ा कमद साबित होगा. साथ ही उड़े देश का आम नागरिक की विजन को भी बढ़ावा मिलेगा. इस योजना के तहत 28,840 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 सालों में विमानन-आधारित विकास को रफ्तार देना है. यह रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे.
देश भर में हवाई अड्डा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, मौजूदा हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों के विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है.
प्रधानमंत्री लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चूरू-सादुलपुर 58 किमी और चूरू-रतनगढ़ 46 किमी रेल दोहरीकरण परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. कुल 104 किमी लंबाई में फैली ये परियोजनाएं उत्तर-पश्चिम राजस्थान में रेल संपर्क को मजबूत करेंगी.
जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 कारवार-डांगियावास पर स्थित एनएच-125ए के चार लेन के निर्माण का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे. करीब 740 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा सुगम एवं सुरक्षित बनेगी.
इसके साथ ही पीएम एसजेवीएन लिमिटेड की 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत करेंगे. इसे लगभग 5,500 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया गया है. पीएम इस दौरान एनएचपीसी के 300 मेगावाट के करणीसर बीकानेर सौर ऊर्जा प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित लगभग 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है.
प्रधानमंत्री राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और राजस्थान आरईजेड के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला रखेंगे.
प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. इनमें शिक्षा, ऊर्जा, गृह, पंचायती राज, परिवहन, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, योजना, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार विभागों के कर्मी शामिल हैं.