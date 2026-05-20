PM मोदी को मिला दुनिया का बड़ा कृषि सम्मान, बोले- ये मेडल मेरा नहीं, भारत के किसानों का है!

भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा सम्मान ‘एग्रीकोला मेडल’ दिया गया. यह सम्मान उन्हें कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण के लिए किए गए कामों के लिए मिला. रोम में आयोजित खास समारोह में पीएम मोदी ने यह मेडल देश के किसानों, मछुआरों और 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया. इस मौके पर भारत की कृषि योजनाओं और किसानों के लिए शुरू की गई बड़ी योजनाओं की दुनियाभर में तारीफ हुई. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में खेती सिर्फ पेशा नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था का हिस्सा है.

आखिर पीएम मोदी को कौन-सा सम्मान मिला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO का सबसे बड़ा सम्मान ‘एग्रीकोला मेडल’ दिया गया. यह सम्मान कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम योगदान देने वाले नेताओं को दिया जाता है. रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित समारोह में यह मेडल पीएम मोदी को सौंपा गया. इस दौरान दुनियाभर के प्रतिनिधि मौजूद रहे. FAO ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं. किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और गरीबों तक भोजन पहुंचाने के लिए भारत की योजनाओं को वैश्विक स्तर पर सराहा गया.

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किसानों को क्यों समर्पित किया मेडल?

सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह मेडल सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है. उन्होंने खासतौर पर देश के किसानों और मछुआरों को इसका असली हकदार बताया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कृषि मुख्य धारा है और यहां धरती को मां की तरह पूजा जाता है. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत ही देश की ताकत है और यही वजह है कि भारत आज खाद्य उत्पादन में दुनिया के बड़े देशों में शामिल है. उनके इस बयान के बाद समारोह में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया.

FAO ने भारत की किन योजनाओं की तारीफ की?

FAO के डायरेक्टर जनरल डॉ. QU Dongyu ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू कीं. उन्होंने किसान केंद्रित नीतियों, खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों की जमकर सराहना की. FAO ने कहा कि भारत ने भूख और गरीबी से लड़ने में अहम योगदान दिया है. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने वैश्विक मंच पर कृषि को प्राथमिकता देकर दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा.

दुनिया में क्यों बढ़ रही भारत की चर्चा?

FAO ने कहा कि भारत की कृषि योजनाएं अपने बड़े स्तर और व्यापक पहुंच की वजह से पूरी दुनिया में मिसाल बन रही हैं. सरकार की योजनाओं से छोटे किसानों को तकनीक, सहायता और बाजार से जोड़ने का काम तेजी से हुआ है. भारत में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ा है और गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं लागू की गई हैं. यही कारण है कि अब दुनिया भारत के कृषि मॉडल को गंभीरता से देख रही है. पीएम मोदी को मिला यह सम्मान भी इसी बढ़ती वैश्विक पहचान का बड़ा संकेत माना जा रहा है.