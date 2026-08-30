PM मोदी को उज्बेकिस्तान ने दिया सर्वोच्च सम्मान, क्या है 'ओली दराजली दोस्तलिक'? अब तक मिले 36 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है और ताशकंद से भारत के लिए एक बड़ी और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है. पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है. उन्हें 'ओली दाराजली दोस्तलिक' ऑर्डर से देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने सम्मानित किया. पीएम मोदी का मिलने वाला यह 36वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है. पीएम मोदी ने इस सम्मान को उन्होंने देशवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि उन्हें मिला यह सम्मान दरअसल भारत की हजारों साल पुरानी विरासत और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,'मैं इस बड़े सम्मान को बेहद विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं और इसे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुरानी दोस्ती और साझा विरासत को समर्पित करता हूं. आपके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के प्रति आपकी दोस्ती की वजह से दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं. अब ये रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और दोनों देशों के संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं.
यह पुरस्कार मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी है. इस सम्मान को स्वीकार करते हुए मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह महसूस करता हूं. उज्बेकिस्तान की इस ऐतिहासिक धरती से मैं यहां के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेगा और दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: President Shavkat Mirziyoyev and Prime Minister Narendra Modi share a hug after PM Modi was conferred the Order of “Oliy Darajali Dustlik,” Uzbekistan’s supreme state award.
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— ANI (@ANI) August 30, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं है. ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच हुई उच्चस्तरीय बातचीत में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. व्यापार और निवेश से लेकर डिफेंस, एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी तक, दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्किल डेवलपमेंट और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दे भी भारत-उज्बेकिस्तान एजेंडे में अहम रहे हैं.
'ओली दराजली दोस्तलिक' उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका अर्थ 'उच्च स्तरीय मित्रता' होता है. यह सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, आपसी विश्वास और गहरी रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है, जिसे स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों और दोनों देशों की जनता को समर्पित किया है.
भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों की एक खासियत यह भी है कि इनका आधार सिर्फ मौजूदा रणनीतिक जरूरतें नहीं, बल्कि सदियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध भी हैं. प्रधानमंत्री मोदी के ताशकंद पहुंचने पर जिस तरह भारतीय और उज्बेक कलाकारों ने मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, उसमें दोनों देशों की इसी साझा विरासत की झलक देखने को मिली.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi says, "I accept this high honour with deep humility and respectfully dedicate it to the centuries-old friendship and shared heritage between our two nations."
"Our ties have continuously strengthened thanks to your… https://t.co/d97ejTVrSn pic.twitter.com/2yyV13JZjs
— ANI (@ANI) August 30, 2026
अब दोनों देशों की कोशिश इस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की है. खासतौर पर ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, ऊर्जा और नई कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस है. दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार करीब एक अरब डॉलर के स्तर पर है और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में भी चर्चा हुई है.
उज्बेकिस्तान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगली मंजिल होगी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होगी, जहां वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. वहां भारत की प्राथमिकताओं में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय अवसरों का मुद्दा प्रमुख रहेगा.