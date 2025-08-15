सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से पीएम मोदी ने किसको घेरा?
Advertisement
trendingNow12881498
Hindi Newsदेश

सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से पीएम मोदी ने किसको घेरा?

Independence Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का विचार 50-60 साल पहले आया था.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण

PM Modi Red Fort Speech: देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है. आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कहीं साथ ही सेमी कंडक्टर को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साध गए.

फाइलें अटककर रह गईं 
असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का विचार 50-60 साल पहले आया था लेकिन उस समय से जुड़ी फाइलें अटककर रह गईं और आगे नहीं बढ़ पाईं. उन्होंने बताया कि अब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में उतरेगा. देश में छह यूनिट तैयार हो चुकी हैं और चार और सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है. इस साल के अंत तक पूरी तरह भारत में बनी और भारतीयों द्वारा तैयार की गई सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में उपलब्ध होंगी.

 देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी
इतना ही नहीं ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत को अभी भी कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. जिस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलकर देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है. पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है.

पीएम मोदी ने और भी कई बातें कही हैं. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जवानों और देशवासियों के योगदान को याद करते हुए भविष्य के भारत के लिए अपने विजन को साझा किया.

उन्होंने इस समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. प्रधानमंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया. ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से भेंट की. लाल किले पर तिरंगे के लहराते ही देशभर में देशभक्ति का माहौल और गहरा हो गया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Pandey

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Semi Conductor

Trending news

यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी का बड़ा तोहफा... आम लोगों, किसान और युवाओं के लिए किया बड़ा ऐलान
Independence Day
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी का बड़ा तोहफा... आम लोगों, किसान और युवाओं के लिए किया बड़ा ऐलान
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
Machail Mata Yatra 2025
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
;