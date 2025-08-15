PM Modi Red Fort Speech: देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है. आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कहीं साथ ही सेमी कंडक्टर को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साध गए.

फाइलें अटककर रह गईं

असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का विचार 50-60 साल पहले आया था लेकिन उस समय से जुड़ी फाइलें अटककर रह गईं और आगे नहीं बढ़ पाईं. उन्होंने बताया कि अब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में उतरेगा. देश में छह यूनिट तैयार हो चुकी हैं और चार और सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है. इस साल के अंत तक पूरी तरह भारत में बनी और भारतीयों द्वारा तैयार की गई सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में उपलब्ध होंगी.

देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी

इतना ही नहीं ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए भारत को अभी भी कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. जिस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलकर देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है. पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है.

#WATCH | PM Narendra Modi says, "When we speak of different aspects of technology, I draw your attention to semiconductors, as an example. I am not at the Red Fort to criticise any government; I do not want to do it. But the youth of the country should know about it. File work on… pic.twitter.com/Kvzf1Ml6NB — ANI (@ANI) August 15, 2025

पीएम मोदी ने और भी कई बातें कही हैं. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जवानों और देशवासियों के योगदान को याद करते हुए भविष्य के भारत के लिए अपने विजन को साझा किया.

उन्होंने इस समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. प्रधानमंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया. ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से भेंट की. लाल किले पर तिरंगे के लहराते ही देशभर में देशभक्ति का माहौल और गहरा हो गया.