यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे, PM मोदी ने दिलाई याद
Advertisement
trendingNow12881583
Hindi Newsदेश

यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे, PM मोदी ने दिलाई याद

PM Modi Red Fort Speech: पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले दुकानों पर पढ़ते थे कि यहां यहां शुद्ध देशी घी मिलता है. मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि फिर से हम इसे शुरू करें. हम जो भी करें शुद्धता से करें.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे, PM मोदी ने दिलाई याद

देश आजादी का 79वां पर्व मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी है. किसी की लकीर को छोटा करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है. हमें अपनी लकीर लंबी करनी है. इस दौरान उन्होंने देशी घी का उदाहरण देते हुए एक बात कही. 

जो भी करें शुद्धता से करें..
पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले दुकानों पर पढ़ते थे कि यहां यहां शुद्ध देशी घी मिलता है. मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि फिर से हम इसे शुरू करें. हम जो भी करें शुद्धता से करें. हम आर्थिक रूप से समृद्ध हों और आत्मनिर्भर बनें. आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है तो समय की मांग है कि हम उन संकटों पर रोते नहीं रहें बल्कि हिम्मत के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे. अगर हमने ये रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता. 

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म
पीएम ने कहा कि बीता दशक रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रहा है. लेकिन अब हमें और नई ताकत से जुटना है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की ओर भी जा रहे हैं. हम हमारे समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार को खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करना चाहते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए.

वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर मिला है...हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमापार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया...पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था...ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है...हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ था. दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिला दिया...

इसे भी पढ़ें- 
- सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से पीएम मोदी ने किसको घेरा?
- इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Pandey

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

PM Modi Red Fort

Trending news

जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली पर मिलेगा बड़ा तोहफा; बोले- नए GST रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं
Independence Day
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली पर मिलेगा बड़ा तोहफा; बोले- नए GST रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
Machail Mata Yatra 2025
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
DNA
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
;