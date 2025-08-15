PM Modi Red Fort Speech: पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले दुकानों पर पढ़ते थे कि यहां यहां शुद्ध देशी घी मिलता है. मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि फिर से हम इसे शुरू करें. हम जो भी करें शुद्धता से करें.
देश आजादी का 79वां पर्व मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी है. किसी की लकीर को छोटा करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है. हमें अपनी लकीर लंबी करनी है. इस दौरान उन्होंने देशी घी का उदाहरण देते हुए एक बात कही.
जो भी करें शुद्धता से करें..
पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले दुकानों पर पढ़ते थे कि यहां यहां शुद्ध देशी घी मिलता है. मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि फिर से हम इसे शुरू करें. हम जो भी करें शुद्धता से करें. हम आर्थिक रूप से समृद्ध हों और आत्मनिर्भर बनें. आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है तो समय की मांग है कि हम उन संकटों पर रोते नहीं रहें बल्कि हिम्मत के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे. अगर हमने ये रास्ता चुन लिया तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता.
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म
पीएम ने कहा कि बीता दशक रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रहा है. लेकिन अब हमें और नई ताकत से जुटना है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की ओर भी जा रहे हैं. हम हमारे समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार को खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करना चाहते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए.
वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर मिला है...हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमापार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया...पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था...ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है...हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ था. दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिला दिया...
