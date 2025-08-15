PM Modi Red Fort: पीएम ने कहा कि इसीलिए हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है. ये मिशन इस संकट को निपटाने के लिए काम करेगा.
Trending Photos
Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया. असल में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सलाम किया है. लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठियों के संकट को लेकर भी कई चीजें कही हैं. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है. हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते.
आदिवासियों की रोजी-रोटी छीन रहे..
असल में पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिए, आदिवासियों को भ्रमित करते हैं. वे आदिवासियों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं. मैं देश को इस चुनौती से आगाह करना चाहता हूं. हमने इसके लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है. पीएम ने कहा कि जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है. सामाजिक तनाव के बीज बो देता है. हम देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे.
डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला
पीएम ने कहा कि इसीलिए हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है. ये मिशन इस संकट को निपटाने के लिए काम करेगा. इसके अलावा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को चेताया कि अगर उन्होंने आगे भी कोशिश जारी रखी तो हमारी सेना अपनी शर्तों, निर्धारित समय और अपने तौर-तरीके से लक्ष्य तय करेगी और इस लक्ष्य को अमल में लाया जाएगा. दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.
आत्मनिर्भरता का मिशन लेकर चले
पीएम मोदी ने कहा अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो क्या हम ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेज गति से कर पाते? यही चिंता बनी रहती कि कौन हथियार देगा या नहीं देगा, लेकिन हमें 'मेड इन इंडिया' की शक्ति सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना पराक्रम करती रही. पिछले 10 साल से हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मिशन लेकर चले हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि भारत न्यूक्लियर की धमकी को सहने वाला नहीं है. उन्होंने कहा, "न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे समय से चला आया है, लेकिन इसे अब सहा नहीं जाएगा." प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है. हमने 'न्यू नॉर्मल' प्रस्थापित किया. आतंक को, उन्हें पालने वालों को और आतंकवादियों को ताकत देने वालों को हम अलग-अलग नहीं मानते हैं. वह मानवता के समान दुश्मन है. उनके बीच कोई फर्क नहीं है.
'मेड इन इंडिया' अभियान की प्रशंसा
पीएम मोदी ने 'मेड इन इंडिया' अभियान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमने 'मेड इन इंडिया' का कमाल देखा. दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन-सा शास्त्रार्थ है और कौन-सा सामर्थ्य है, जो पल भर में उनको नष्ट कर रहा है.
इसे भी पढ़ें-
=> सेमीकंडक्टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्या हो गई...लाल किले से पीएम मोदी ने किसको घेरा?
=> इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.