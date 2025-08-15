आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को 15 हजार रुपये... लाल किले से PM मोदी ने की ये 8 बड़ी घोषणाएं

PM Modi Red Fort Speech: पीएम मोदी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेकर जेट इंजन बनाने तक, दस गुना परमाणु ऊर्जा विस्तार से लेकर युवाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ के रोजगार प्रोत्साहन तक की घोषणाएं शामिल हैं.
PM Modi Major Announcements on Independence Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया. लगातार 12वीं बार लाल किले से संबोधन में पीएम मोदी ने कई घोषणाएं कीं, जो एक ऐसे राष्ट्र का संकेत देती हैं जो भविष्य में छलांग लगाने के लिए तैयार है. पीएम मोदी के भाषण में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेकर जेट इंजन बनाने तक, दस गुना परमाणु ऊर्जा विस्तार से लेकर युवाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ के रोजगार प्रोत्साहन तक की घोषणाएं शामिल हैं. पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करेगा और अपनी शर्तें स्वयं तय करेगा. इसके साथ ही साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखेगा.
लाल किले से PM मोदी के भाषण की 8 बड़ी घोषणाएं...
1. सेमीकंडक्टर: दशकों गंवाने के बाद अब मिशन मोड
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर रहे हैं और भारत में निर्मित चिप्स इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएंगे. उन्होंने कहा, 'देश के युवाओं को इसके बारे में जानना चाहिए. सेमीकंडक्टर पर फाइल का काम हमारे देश में 50-60 साल पहले शुरू हुआ था. सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का विचार 50-60 साल पहले सामने आया था. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेमीकंडक्टर का विचार 50-60 साल पहले ही गर्भ में ही मार दिया गया था. हमने 50-60 साल गंवा दिए.'
2. न्यूक्लियर एनर्जी: 2047 तक दस गुना बढ़ेगी
अगले दो दशकों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दस गुना से ज्यादा बढ़ाने के भारत के मिशन के तहत 10 नए परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा, 'हमने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है. सौर, हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में कई पहल कर रहे हैं.'
3. जीएसटी रिफॉर्म: दिवाली पर मिलेगा बड़ा उपहार
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर नए जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया, जिससे आम लोगों के दैनिक जरूरत की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. इसके अलावा एमएसएमई, स्थानीय विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस साल दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है और हम नए जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं.
4. आर्थिक सुधार: 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए सुधार कार्य बल
प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित सुधार कार्य बल के गठन की घोषणा की. इसका उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, लालफीताशाही कम करना, शासन का आधुनिकीकरण करना और 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए भारत को तैयार करना है.
5. भारत रोजगार योजना: युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी रोजगार योजना शुरू की, जिसके तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रति माह 15,000 रुपये मिलेंगे. इस योजना का उद्देश्य 3 करोड़ युवा भारतीयों को लाभान्वित करना है, जिससे स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक का सेतु मजबूत होगा.
6. डेमोग्राफी मिशन: सीमावर्ती इलाकों के लिए बड़ा ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के संकट को लेकर संकट पर प्रकाश डाला. उन्होंने इस राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए एक उच्च-स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिससे भारत के नागरिकों की एकता, अखंडता और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके.
7. ऊर्जा स्वतंत्रता: समुद्र मंथन शुरू
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पेट्रोल, डीजल और गैस के आयात में जाता है. उन्होंने समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की शुरुआत की घोषणा की. साथ ही सौर, हाइड्रोजन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा में बड़े विस्तार की भी घोषणा की.
Addressing the nation on Independence Day. https://t.co/rsFUG7q6eP
— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
8. भारत में निर्मित जेट इंजन: एक राष्ट्रीय चुनौती
स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 'मेड इन इंडिया' लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने का आह्वान किया. उन्होने कहा कि जिस तरह हमने कोविड-19 के दौरान टीके बनाए और डिजिटल भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल किया, उसी तरह हमें अपने जेट इंजनों के लिए भी खुद के जेट इंजन बनाने चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि मैं युवाओं और सरकार के हर विभाग से अपील करता हूं. हमें अपने लड़ाकू विमानों के लिए भारत में निर्मित जेट इंजन बनाने का प्रयास करना चाहिए. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से भारत का अपना सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान किया.
