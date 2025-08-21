कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, पीएम मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?

Rahul Gandhi: पीएम मोदी अपने भाषणों की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित हैं. एक बार फिर पीएम ने एनडीए नेताओं के साथ एक चाय पार्टी के दौरान कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष में कई युवा नेता हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं. लेकिन इन युवाओं को परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है. ऐसे युवा नेताओं की वजह से राहुल गांधी भी काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, इनकी उपस्थिति उन्हें घबराहट महसूस कराती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाय पर चर्चा में कोई भी विपक्षी नेता शामिल नहीं हुआ, इस बैठक में केवल सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता ही शामिल हुए. पीएम ने नेताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न संसद सत्र काफी ज्यादा अच्छा था और इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए. सदन में विपक्ष ने बहस से किनारा करने के लिए केवल व्यवधान पैदा किया.

ऑनलाइन गेमिंग बिल पर बोले पीएम

नेताओं के साथ बैठक करते हुए पीएम ने ऑनलाइन गेमिंग बिल की काफी ज्यादा सराहना की और इसे दूरगामी प्रभाव वाला विधेयक बताया, जिस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. इसका असर सीधा समाज पर पड़ेगा. संसद ने 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) बिल, 2025 पारित किया, जिसमें मनी-बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाई गई है. इसके बाद ये बिल आज राज्यसभा में भी पेश किया गया. उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन में इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की और इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा, "हमारे मध्यमवर्गीय परिवारों, युवाओं और छात्रों के बीच जो ऑनलाइन गेमिंग का नशा फैल रहा था उससे मुक्ति दिलाई गई है और साथ ही साथ ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसे प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया गया है. मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं. हम लागातार ऐसी खबरे पढ़ते और देखते आए हैं, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के कारण मध्य वर्गीय परिवारों में त्रासदी हो रही थी. यह एक ऐसी समस्या है जो समाज में बहुत बड़ी कुरीति है जिसे समाप्त करने की जरूरत है. यह समय पर लिया गया निर्णय है और एक कठोर निर्णय है लेकिन समाज में इसकी बहुत जरूरत थी.