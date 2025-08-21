कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, पीएम मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
Advertisement
trendingNow12890981
Hindi Newsदेश

कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, पीएम मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?

PM Modi: एनडीए के नेताओं के साथ चाय पर चर्चा में पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा विपक्ष में कई युवा नेता हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 21, 2025, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, पीएम मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?

Rahul Gandhi: पीएम मोदी अपने भाषणों की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित हैं. एक बार फिर पीएम ने एनडीए नेताओं के साथ एक चाय पार्टी के दौरान कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष में कई युवा नेता हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं. लेकिन इन युवाओं को परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है. ऐसे युवा नेताओं की वजह से राहुल गांधी भी काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, इनकी उपस्थिति उन्हें घबराहट महसूस कराती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाय पर चर्चा में कोई भी विपक्षी नेता शामिल नहीं हुआ, इस बैठक में केवल सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता ही शामिल हुए. पीएम ने नेताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न संसद सत्र काफी ज्यादा अच्छा था और इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए. सदन में विपक्ष ने बहस से किनारा करने के लिए केवल व्यवधान पैदा किया.

ऑनलाइन गेमिंग बिल पर बोले पीएम
नेताओं के साथ बैठक करते हुए पीएम ने ऑनलाइन गेमिंग बिल की काफी ज्यादा सराहना की और इसे दूरगामी प्रभाव वाला विधेयक बताया, जिस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए. इसका असर सीधा समाज पर पड़ेगा. संसद ने 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) बिल, 2025 पारित किया, जिसमें मनी-बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाई गई है. इसके बाद ये बिल आज राज्यसभा में भी पेश किया गया. उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन में इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की और इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा, "हमारे मध्यमवर्गीय परिवारों, युवाओं और छात्रों के बीच जो ऑनलाइन गेमिंग का नशा फैल रहा था उससे मुक्ति दिलाई गई है और साथ ही साथ ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसे प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया गया है. मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं. हम लागातार ऐसी खबरे पढ़ते और देखते आए हैं, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के कारण मध्य वर्गीय परिवारों में त्रासदी हो रही थी. यह एक ऐसी समस्या है जो समाज में बहुत बड़ी कुरीति है जिसे समाप्त करने की जरूरत है. यह समय पर लिया गया निर्णय है और एक कठोर निर्णय है लेकिन समाज में इसकी बहुत जरूरत थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
;