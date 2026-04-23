झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी... वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में रैली करते हुए कहा है कि ये मतदान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि पहले भी हमने देखा है, देश में जहां-जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है. कमल खिलना तय है. 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा. मिठाई बंटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी. टीएमसी पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि वैसे, मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है. झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी है.

मोदी ने कहा कि 50 साल में यह पहला चुनाव है, जिसमें हिंसा कम से कम हुई है वरना हर हफ्ते किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोलते थे कि आत्महत्या कर ली. गुंडाराज चलता था. चुनाव आयोग ने एक बार फिर बंगाल की धरती पर लोकतंत्र को स्थापित किया है. पीएम ने दोपहर 1 बजे के करीब रैली में कहा कि अभी जो जानकारी मिली है, मतदान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है.

टीएमसी का खाता नहीं खुलेगा: पीएम मोदी

पीएम ने दावा किया कि यहां तो TMC के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कईं जिलों में TMC का खाता तक नहीं खुलेगा. 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था. आज तृणमूल में जंगलराज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है. ये चुनाव न मोदी लड़ रहा है और न ही मेरे साथी लड़ रहे हैं. इस बार बंगाल का चुनाव यहां की जनता जनार्दन लड़ रही है. चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है. मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया.

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पीएम ने कहा कि बंगाल में हर क्षेत्र और हर वर्ग अब भाजपा के भरोसे को एक मौका देना चाहता है. हर कोई कह रहा है - भय Out... भरोसा IN. टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है - झूठ बोलो, झांसा दो. 15 साल के इनके हर वादे आधे-अधूरे हैं. इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, बंगाल में सैंकड़ों स्कूल बंद हो गए. TMC ने घर-घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था. हर घर नल से जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जलभराव का गंदा पानी आपके घर के गेट तक जरूर आ गया.

जो भी शरणार्थी हैं, मोदी आपके साथ खड़ा है

पीएम ने कहा कि हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नामशूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को... तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है. आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है. जो भी शरणार्थी है... जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण भारत आए हैं... मोदी उनके साथ खड़ा है. बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही... CAA के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा.