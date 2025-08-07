टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का सीधा और सटीक जवाब, बोले- हर कीमत चुकाने को तैयार; हम झुकेंगे नहीं

PM Modi on Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत का टैरिफ गाने के फैसले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा और सटीक जवाब दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं.
PM Modi Challenge Donald Trump on Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश जारी किया. इससे पहले उन्होंने 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इस हिसाब से अब भारत से आयात होने वाले सामान पर 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा. टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और कहा है कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होने आगे कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं.
ट्रंप को पीएम मोदी का सीधा जवाब- हम झुकेंगे नहीं!
एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत अपने किसानों, पशु पालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा. मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. लेकिन, मैं इसके लिए तैयार हूं. मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशु पालकों के लिए आज भारत तैयार है.'
'मैं व्यक्तिगत रूप से हर कीमत चुकाने को तैयार हूं लेकिन समझौता नहीं करूंगा', टैरिफ विवाद के बीच PM मोदी का बहुत बड़ा बयान, अमेरिका को सीधा और सटीक जवाब
— Zee News (@ZeeNews) August 7, 2025
अमेरिका ने भारत पर क्यों लगाया 50 प्रतिशत टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने पर व्हाइट हाउस ने कहा, 'यह कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है. ट्रंप ने पहले ही पिछले सप्ताह भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है.' आदेश में कहा गया है कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल आयात कर रहा है, जिसे अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा मानता है. यह नया शुल्क आदेश जारी होने के 21 दिन बाद लागू होगा. हालांकि, वे वस्तुएं जो उस समय तक समुद्री मार्ग में हों और 17 सितंबर से पहले अमेरिकी सीमा शुल्क से क्लियर हो जाएं, उन्हें इस शुल्क से छूट दी जाएगी.
भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाएगा कदम...
अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने बुधवार को जवाब दिया था. विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है. भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका ने हाल के दिनों में रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है. हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात मार्केट फैक्टर पर आधारित हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं. हम दोहराते हैं कि ये कार्य अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण हैं. भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)
