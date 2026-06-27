'44 साल में सबसे खास दिन...' पीएम मोदी का सेशेल्स में भव्य स्वागत, भारतीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक पल, भावुक हुए लोग

PM Modi arrives in Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स में भव्य स्वागत हुआ. एयरपोर्ट से लेकर रास्तेभर सेशेल्स के आम लोगों खासकर प्रवासी भारतीयों में पीएम मोदी से सीधी यानी आमने-सामने की मुलाकात को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया. पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया. भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय समुदाय के उन लोगों से बड़ी तसल्ली से मुलाकात की जो उनकी एक झलक पाने को छुट्टी लेकर पहुंचे थे. सैकड़ों लोग प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में लोग भारत और भारतीयता की भावनाओं से ओत-प्रोत दिखे.
प्रवासी मूल के हिंदुस्तानियों में जश्न और जोश का माहौल है. भारतीय मूल के सैकड़ों लोग जो कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए, इसलिए पीएम मोदी की ये यात्रा सेशेल्स के कई परिवारों के लिए गर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक बन गई. भारतीय समुदाय की एक सदस्य ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी बेटी ने प्रस्तुति दी.
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके अपने उद्गार व्यक्त किए. पीएम मोदी ने लिखा- 'शानदार सांस्कृतिक जुड़ाव! सेशेल्स में एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान कच्छ का नृत्य भी शामिल था. जिस तरह से हमारे प्रवासी समुदाय ने भारत के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति को संजोकर रखा है और उसे मनाया है, वह तारीफ के काबिल है.'
Here are some glimpses from the warm welcome at the airport in Seychelles. Thankful to the Indian diaspora for the affection. pic.twitter.com/uwxfpER1OV
— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
गुजरात के कच्छ मूल के एक निवासी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'इस देश में रहते हुए पिछले 44 सालों में आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं. इस यात्रा से मेरी उम्मीद है कि सेशेल्स और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे.'
भारतीय प्रवासी समुदाय की युवा पीढ़ी भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थी. समुदाय का एक युवा सदस्य प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अपने हाथों से बनाकर एक खास संदेश लाया था.
यह उत्साह दिखाता है कि स्थानीय भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी की जिस गर्मजोशी से स्वागत किया वो दोनों देशों के बीच दशकों पुराने और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को बखूबी दिखा है. (इनपुट: ANI)