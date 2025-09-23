नवरात्रि पर पीएम मोदी ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की देवी स्तुति
नवरात्रि पर पीएम मोदी ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की देवी स्तुति

PM Modi Shares Navratri Bhakti Song: पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को नमन करते हुए एक भक्ति से भरा पोस्ट किया.   

Sep 23, 2025
नवरात्रि पर पीएम मोदी ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की देवी स्तुति

Navratri 2025:  नवरात्रि शुरू हो चुकी है. इस मौके पर 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है और कई लोग 9 दिन उपवास भी रखते हैं. पीएम मोदी ने भी नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को नमन करते हुए एक भक्ति से भरा पोस्ट किया. इस दौरान पीएम ने मां के चरणों में वंदन करते हुए प्रसिद्ध लोकगायक आदित्य गढ़वी की देवी स्तुति 'जयति जयति जगत्जननि' भी अपने पोस्ट में शेयर की. 

पीएम ने शेयर किया आदित्य गढ़वी का गाना  

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार 23 सितंबर 2025 को देवी स्तुति का यूट्यूब लिंक शेयर करते हुए लिखा,' नवरात्रि में आज मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन. देवी माता अपने सभी साधकों को साहस और संयम का आशीर्वाद प्रदान करें.'

सोशल मीडिया पर पीएम का यह पोस्ट वायरल हो रहा है. पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए देवी स्तुति 'जयति जयति जगत्जननि' को प्रसिद्ध गुजराती लोकगायक आदित्य गढ़वी ने गाया है, जो अपनी दमदार गायिकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए देशभर में पहचाने जाते हैं. 

ये भी पढ़ें- Zubeen Garg Last Rites: गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार 

'जयति जयति जगत्जननि...'

यह देवी स्तुति आधिकारिक यूट्यूब चैनल 'तिलक' पर उपलब्ध है, जिसे रमण द्विवेदी ने लिखा है और सिद्धार्थ अमित भावसार ने कंपोज किया है. भजन की खास बात इसका भव्य संगीत संयोजन और मां के महात्म्य का सुंदर वर्णन है, जो भक्तिभाव को आधुनिक प्रस्तुति के साथ जोड़ता है. 'जयति जयति जगत्जननि' का शाब्दिक अर्थ है,'जय हो, जय हो, हे संपूर्ण सृष्टि की जननी.' इस भजन में मां दुर्गा को एक विश्वजननी के रूप में चित्रित किया गया है. गीत के बोल मां के शक्ति स्वरूप, सौंदर्य, करुणा और संहार रूप सभी को एक साथ दर्शाते हैं. आदित्य गढ़वी की आवाज भक्ति और भाव से इतनी भरपूर है कि सुनने वाले के मन में श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाती है. 

ये भी पढ़ें- केरल में अयप्पा संगम के आयोजन पर फिर भड़का विवाद, भाजपा ने की हमास से तुलना 

पीएम मोदी को प्रेरणा मानते हैं आदित्य 

आदित्य गढ़वी प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रेरणा स्त्रोत मानते हैं. वह कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि पीएम मोदी उनके लिए सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत हैं. उनका मानना है कि यदि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्तित्व है, जो सच्चे अर्थों में 'खलासी' है, यानी जो तूफानों से टकराने का साहस रखता है, नए रास्ते खोजता है, चुनौतियों से भागता नहीं, तो वह पीएम नरेंद्र मोदी हैं. यही कारण है कि उन्होंने अपना एक मशहूर गाना 'गोती लो' को पीएम मोदी को समर्पित किया था. वहीं 23 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान आदित्य से स्टेज पर मुलाकात भी की थी. (इनपुट-आईएएनएस) 

FAQ 

पीएम मोदी ने नवरात्रि पर किस देवी की स्तुति की?

पीएम मोदी ने मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति की, जो देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है. उन्होंने अपने पोस्ट में आदित्य गढ़वी की देवी स्तुति 'जयति जयति जगत्जननि' को साझा किया. 

आदित्य गढ़वी कौन हैं?

आदित्य गढ़वी एक प्रसिद्ध गुजराती लोकगायक हैं, जो अपनी दमदार गायिकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 'जयति जयति जगत्जननि' गाया है, जो मां दुर्गा की स्तुति है. 

 

नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
