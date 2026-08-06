/PM Modi की नई इंस्टाग्राम रील आई...छात्र नहीं, इस बार हैंडलूम डे को लेकर की ये खास अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम हैंडल एक बार फिर नए रंग में नजर आ रहा है. छात्र आंदोलनों के बाद अब पीएम मोदी ने 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' यानी हैंडलूम डे को समर्पित अपनी नई रील शेयर की है. इस रील के जरिए उन्होंने देश के बुनकरों के हुनर की सराहना की और युवाओं से अपील की कि वे 'फ्रेंडशिप डे' की तरह ही पूरे उत्साह के साथ हैंडलूम डे मनाएं और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें. पिछले 9 दिनों में पीएम मदी का यह 5वां वीडियो है. रात 10 बजे जारी किए गए वीडियो को 1 घंटे में लगभग 40 लाख लोग देख चुके हैं.
नई रील में पीएम मोदी ने कहा कि 'साथियों 1905 सात अगस्त हमें भूलना नहीं है. 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी. अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था.'
पीएम मोदी ने नई रील में कहा 'अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया. मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है. हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपने छोटी सी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं.
पीएम मोदी ने वीडियो में आगे कहा 'नई नई वैरायटी होती हैं, आप देखिए क्या कुछ नहीं है और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैराटटी के से साथ वीडियो शेयर करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं. हम खुद हैंडलूम से कुछ ना कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाकर देश और दुनिया में प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाईयों के सामर्थ का परिचय दुनिया को भी हो. आइए 7 अगस्त हैंडलूम दे. बहुत बहुत शुभकामनाएं..'
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई रील में जिस 7 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख का जिक्र किया है, ये वही तारीख है जब 7 अगस्त 1905 को अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए 'स्वदेशी आंदोलन' की शुरुआत हुई थी. कोलकाता के टाउनहॉल में आयोजित एक विशाल जनसभा में स्वदेशी का औपचारिक संकल्प लिया गया था, जिसने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी थी. इसी ऐतिहासिक घटना की याद में भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. 7 अगस्त 2015 को पीएम मोदी ने चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था.
हर साल 7 अगस्त को पूरा देश 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' (National Handloom Day) मनाता है. यह दिन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी उद्योगों और दिन-रात मेहनत करने वाले लाखों बुनकर भाई-बहनों को समर्पित है.
दरअसल, हैंडलूम (हथकरघा) उद्योग भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना का बेहद मजबूत स्तंभ है. केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में काम करने वाले कुल बुनकरों और कारीगरों में लगभग 70% संख्या महिलाओं की है. ऐसे में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल देश की प्राचीन कला और विविधता का संरक्षण होता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को भी सीधा बल मिलता है.
1. भारत में कपड़ा बुनने की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी. ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र में भारतीय सूती और रेशमी कपड़ों की तारीफ मिलती है.
2. यह पारंपरिक कला सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है. इस विरासत के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' मनाया जाता है.
3. इस उद्योग से 35 लाख से ज्यादा बुनकर जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं, यह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा जरिया है.
4. आज हैंडलूम सिर्फ पुरानी कला नहीं रहा, बल्कि नए डिजाइनों और इंटरनेट (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के जरिए देश-विदेश तक पहुंच रहा है.
5. देश में लगभग 31.45 लाख परिवार और 35.22 लाख कारीगर सीधे तौर पर हथकरघा काम से अपनी आजीविका चलाते हैं.