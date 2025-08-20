साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर पीएम की मुहर

Digital India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बुधवार 20 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से शेयर की गई एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है. इस पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि कैसे UPI,किफायती ब्रॉडबैंड और डिजिटल गवर्नेंस में भारत की प्रगति ग्लोबल स्टडी बन चुकी है. मंत्री ने एक अखबार का आर्टकिल शेयर किया है.

AI में लीड करेगा भारत

पीएम ने सिंधिया के पोस्ट में लिखा,' केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बताते हैं कि 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी की नई लहर में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा और मानक स्थापित करेगा.

With Ericsson, Qualcomm, Cisco and Nokia by its side, BSNL is preparing India’s youth to command the frontiers of digital innovation. Anchored in PM Sh. @narendramodi ji’s clarion call for Digital India, Skill India and Make in India, this collaboration will position India as a… pic.twitter.com/zEXEBbOnGL — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 20, 2025

वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 'X' हैंडल पर एक न्यूजपेपर आर्टिकल शेयर कर लिखा,' एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ मिलकर BSNL भारत के युवाओं को डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए तैयार कर रहा है.'

सिंधिया ने शेयर किया पोस्ट

सिंधिया ने आगे लिखा कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के आह्वान के अनुरूप, यह सहयोग भारत को टेलीकॉम इनोवेशन और विशेषज्ञता के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करेगा. केंद्रीय मंत्री का यह आर्टिकल 'हूकिंग अप दू द नेक्स्ट टेली लेवल' शीर्षक से न्यूजपेपर में पब्लिश हुआ है, जिसमें वे लिखते हैं कि भारत अपनी डिजिटल यात्रा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कनेक्टिविटी प्रगति की नई मुद्रा बन गई है, जो अर्थव्यवस्थाओं को आकार दे रही है, समुदायों को सशक्त बना रही है और अवसरों का विस्तार कर रही है.

दुनियाभर में उदाहरण बनी भारत की उपलब्धि

सिंधिया ने बताया कि किफायती ब्रॉडबैंड का विस्तार UPI जैसे डिजिटल पेमेंट्स को सक्षम बनाना और शासन के लिए तकनीक का उपयोग करने में भारत की उपलब्धियां दुनिया भर में उदाहरण बन गई हैं. इसी बीच SBI रिसर्च के अनुसार UPI ट्रांजैक्शन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है. एवरेज डेली वैल्यू इस वर्ष जनवरी के 75,743 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त में 90,446 करोड़ रुपए दर्ज की गई है, जिसमें SBI 5.2 अरब ट्रांजैक्शन के साथ शीर्ष प्रेषक सदस्य रहा. ( इनपुट- IANS)

FAQ

UPI ट्रांजैक्शन में क्या वृद्धि हुई है?

SBI रिसर्च के अनुसार UPI ट्रांजैक्शन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है और एवरेज डेली वैल्यू जनवरी के 75,743 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त में 90,446 करोड़ रुपए दर्ज की गई है.

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है?

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलना है, जिसमें तकनीक का उपयोग करके शासन और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके.