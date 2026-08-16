हर सुबह मोर को खाना खिलाते हैं PM मोदी, लाल किले जाते वक्त अचानक मिलने पहुंच गए ये 'खास दोस्त'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प पोस्ट साझा की है. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी रोजाना की सुबह की एक खास दिनचर्या के बारे में बताया. प्रधानमंत्री ने लिखा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की आदत का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह उनके ये खास दोस्त शायद समझ गए थे कि वह जल्दी निकलने वाले हैं.
इसी वजह से वे उनसे मिलने उस समय पहुंच गए, जब प्रधानमंत्री लाल किले के लिए रवाना हो रहे थे. पीएम मोदी की इस पोस्ट ने उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या की एक झलक दिखाई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी दैनिक दिनचर्या है. उन्होंने बताया कि पिछले दिन सुबह इन दोस्तों को किसी तरह यह पता चल गया था कि वह जल्दी निकलने वाले हैं. इसके बाद वे उनसे मिलने पहुंच गए. प्रधानमंत्री ने यह बात अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा की. पोस्ट में उन्होंने अपने इन दोस्तों को लेकर अपनापन भी जाहिर किया. हालांकि, पोस्ट में उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये दोस्त कौन हैं. पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर उनकी दिनचर्या, सार्वजनिक कार्यक्रमों और उनसे जुड़े खास पलों की झलक देखने को मिलती है.
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में खास तौर पर बताया कि ये दोस्त उस समय उनसे मिलने पहुंचे, जब वह लाल किले के लिए निकल रहे थे. लाल किला प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का प्रमुख स्थल है, जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं. इसलिए सुबह की इस छोटी सी मुलाकात का संदर्भ भी खास बन जाता है. पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में किसी राजनीतिक या सरकारी गतिविधि के बजाय अपनी निजी दिनचर्या से जुड़ी बात साझा की. इससे पोस्ट का अंदाज सामान्य राजनीतिक अपडेट से अलग दिखाई देता है. उन्होंने बहुत सरल तरीके से बताया कि रोज सुबह खाना खिलाना उनके रूटीन का हिस्सा है.
पीएम मोदी की इस पोस्ट की खास बात उसका सहज और व्यक्तिगत अंदाज है. उन्होंने अपने रोजाना के रूटीन का जिक्र करते हुए उन दोस्तों के साथ हुई मुलाकात को साझा किया, जो उनके जल्दी निकलने का अंदाजा लगाकर उनसे मिलने पहुंचे थे. पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों से इन दोस्तों के प्रति उनका लगाव साफ दिखाई देता है. हालांकि, प्रधानमंत्री ने पोस्ट में इनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, इसलिए सोशल मीडिया पोस्ट में मौजूद जानकारी तक ही बात सीमित रखना उचित है. यह पोस्ट प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से अलग उनके रोजमर्रा के एक छोटे और भावनात्मक पल को सामने लाती है.
प्रधानमंत्री की इस पोस्ट से उनकी सुबह की दिनचर्या का एक छोटा हिस्सा सामने आया है. उन्होंने बताया कि अपने दोस्तों को हर सुबह खाना खिलाना उनके रूटीन का हिस्सा है. खास बात यह रही कि लाल किले के लिए जल्दी रवाना होने के बावजूद यह मुलाकात उनके दिन की शुरुआत का हिस्सा बनी. प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा की गई यह जानकारी किसी बड़े राजनीतिक बयान के बजाय उनकी दिनचर्या और व्यक्तिगत जुड़ाव से जुड़ी है. सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट लोगों को किसी सार्वजनिक व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन की अलग तस्वीर दिखाती हैं. यहां भी पीएम मोदी ने अपने एक सरल और खास सुबह के पल को साझा किया है.