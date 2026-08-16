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हर सुबह मोर को खाना खिलाते हैं PM मोदी, लाल किले जाते वक्त अचानक मिलने पहुंच गए ये 'खास दोस्त'

PM Modi Instagram Post: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपने खास दोस्तों के साथ सुबह की दिनचर्या की तस्वीर साझा की. उन्होंने बताया कि लाल किले के लिए निकलने से पहले वे उनसे मिलने पहुंच गए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 16, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:27 PM IST
हर सुबह मोर को खाना खिलाते हैं PM मोदी, लाल किले जाते वक्त अचानक मिलने पहुंच गए ये 'खास दोस्त'

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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