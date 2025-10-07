PM नरेंद्र मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीरों को शेयर कर कही 'मन की बात'

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम के रूप में 25 साल पूरे होने पर पुरानी तस्वीरें शेयर की है. इस दौरान उन्होंने मां की दी हुई दो सलाह का भी जिक्र किया है. देखें वो तस्वीरें, जानें मां ने पीएम मोदी को क्या दी थी सलाह.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उस दिन को याद किया जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों के प्रति आभार जताया और 25 साल की अपनी सेवा यात्रा को याद किया. उन्होंने अपनी मां की सलाह और विकसित भारत के सपने को भी साझा किया.
On this day in 2001, I took oath as Gujarat’s Chief Minister for the first time. Thanks to the continuous blessings of my fellow Indians, I am entering my 25th year of serving as the head of a Government. My gratitude to the people of India. Through all these years, it has been… pic.twitter.com/21qoOAEC3E
— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2025
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा '2001 में आज के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. अपने साथी भारतीयों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं." उन्होंने आगे कहा, "भारत के लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता. इन सभी वर्षों में, मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएँ और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें जिसने हम सभी का पालन-पोषण किया है."
प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो कई लोगों का मानना था कि राज्य फिर कभी उन्नति नहीं कर पाएगा. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनकी मां ने उन्हें दो बातों की सलाह दी थी. इस पर पीएम मोदी ने कहा, "जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझसे कहा था - मुझे तुम्हारे काम की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ दो चीज़ें चाहती हूँ. पहली, तुम हमेशा गरीबों के लिए काम करोगे और दूसरी, तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे. मैंने लोगों से यह भी कहा था कि मैं जो कुछ भी करूंगा, वह नेक इरादे से करूंगा और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के विजन से प्रेरित रहूंगा."
