मैं पीएम मोदी के साथ काम करने को उत्सुक हूं...सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग ने अपनी पहली भारत यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने की उत्सुकता जताई है. उन्होंने कहा कि सिंगापुर भारत के 'विकसित भारत' के सपने में मजबूत साझेदार बनेगा. जानें भारत को क्या होगा फायदा.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 04, 2025, 02:12 PM IST
प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. इस दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा, "अत्यधिक अनिश्चितता और उथल-पुथल से भरी दुनिया में, भारत और सिंगापुर के बीच साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह साझेदारी साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और विश्वास के गहरे भंडार पर आधारित है. हम अपने साझा इतिहास और अपने लोगों के बीच मित्रता और विश्वास से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और साथ मिलकर हम लचीलापन बढ़ा सकते हैं, नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अपने क्षेत्र और उससे आगे स्थिरता और विकास में योगदान दे सकते हैं.

मैं आने वाले वर्षों में सिंगापुर-भारत साझेदारी को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं." वोंग ने आगे  "सिंगापुर भारत की कौशल विकास यात्रा में सहयोग करता रहेगा. हमें चेन्नई स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए वैश्विक भागीदार बनने के भारत के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए गर्व हो रहा है, जो उन्नत विनिर्माण पर केंद्रित होगा. हम विमानन, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल, तथा सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य-स्तरीय कौशल केंद्र स्थापित करने हेतु भारत के साथ सहयोग करेंगे. हम विनिर्माण और औद्योगिक विकास में सहयोग का विस्तार करेंगे.

सिंगापुर की कंपनियां भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए भारत में स्थायी औद्योगिक पार्क विकसित करने की इच्छुक हैं. साथ ही हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में न केवल कौशल प्रशिक्षण में बल्कि अनुसंधान एवं विकास आपूर्ति श्रृंखलाओं और रसद में भी सहयोग को गहरा करेंगे. और ये प्रयास दोनों देशों के लिए विकास के नए अवसर पैदा करेंगे. हम वायु, समुद्री और डिजिटल क्षेत्रों में संपर्क को मज़बूत करेंगे. आज सुबह, हमने नागरिक उड्डयन में प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.  यह हमारे विमानन क्षेत्रों के विकास में सहायक होगा, व्यापार और पर्यटन को सुगम बनाएगा और अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करेगा.  समुद्री क्षेत्र में, हमने हाल ही में नवी मुंबई में पीएसए के भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, जो भारत का सबसे बड़ा स्टैंडअलोन कंटेनर टर्मिनल बन जाएगा..."

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संबंध कूटनीति से कहीं आगे तक जाते हैं. यह एक उद्देश्यपूर्ण साझेदारी है, जो साझा मूल्यों पर आधारित है, आपसी हितों से प्रेरित है और शांति, प्रगति और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है."

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग मंगलवार देर शाम भारत पहुंचे हुए हैं. तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए वोंग का यह पहला भारत दौरा है. वे अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं.  इसके बाद वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

;