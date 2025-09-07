PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला, पहली लाइन नहीं यहां बैठे मोदी
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला, पहली लाइन नहीं यहां बैठे मोदी

PM Modi: पीएम मोदी आज बीजेपी की दो दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए, इस दौरान पीएम कार्यकर्ताओं के साथ आखिरी लाइन में बैठे हुए नजर आए, पीएम मोदी की इस सादगी की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 07, 2025, 04:26 PM IST
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला, पहली लाइन नहीं यहां बैठे मोदी

PM Modi in Last Row: पीएम मोदी की सादगी से हर कोई परिचित है, देश का पीएम होने के साथ पीएम की गणना एक अच्छे इंसानों में की जाती है. एक बार फिर इसका आलम देखने को मिला, बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, इसके लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें NDA के सांसद शामिल हो रहे हैं. आज इस कार्यशाला में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला क्योंकि पीएम मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आखिरी लाइन में बैठे हुए नजर आए. इस तस्वीर की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है.

कार्यक्रम की हुई शुरुआत
इस कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह 9 बजे हुई. सुबह दीप प्रज्वलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके बाद परिचयात्मक भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, रिपोर्ट के मुताबिक सांसद कृषि, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, रेलवे और परिवहन पर चर्चा करने के लिए समितियों में मिलेंगे. इस कार्यक्रम में आगामी संसदीय सत्र की तैयारियों, संसदीय प्रक्रियाओं, अधीनस्थ विधान और सदन के अंदर समय प्रबंधन पर भी चर्चा होगी. कार्यशाला के पहले दिन दो विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसमें 2027 तक एक विकसित भारत की ओर' और 'सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग' पर जोर दिया जाएगा.

अंतिम पंक्ति में बैठे पीएम मोदी
इस कार्यशाला में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने आगे की सीट छोड़कर पीछे की पंक्ति चुनी, इस दौरान उन्होंने एक साधारण सांसद की तरह कार्यक्रम में हिस्सा लिया और चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई. कार्यशाला के दौरान भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों और दरों में कटौती (जीएसटी 2.0) के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया, सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है.पीएम मोदी ने पिछली पंक्ति में बैठकर सादगी का जो परिचय दिया, उसने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया.इससे यह संदेश गया कि भाजपा में हर सांसद और कार्यकर्ता समान है.

कब होगा उप राष्ट्रपति का चुनाव
9 सितंबर को उप राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है. NDA ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि इंडिया ब्लॉक बी सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है. 

