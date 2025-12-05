Advertisement
trendingNow13030706
Hindi Newsदेश

PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में क्या-क्या दिया? श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी ले गए रूसी राष्ट्रपति

PM Modi Gift to Putin: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुने गए ये विशेष उपहार न केवल भारतीय सांस्कृतिक विविधता और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं, बल्कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराने भरोसे, सहयोग और मित्रता की गर्माहट को भी और प्रगाढ़ बनाने वाले प्रतीक बनकर उभरे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में क्या-क्या दिया? श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी ले गए रूसी राष्ट्रपति

PM Modi Gift To Putin: भारत–रूस शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छह खास भारतीय उपहार भेंट किए, जिनमें भारतीय परंपरा, शिल्पकला और मित्रता की झलक स्पष्ट दिखाई दी. इन उपहारों में असम की सुगंधित काली चाय, मुर्शिदाबाद का बारीक नक्काशीदार चांदी का चाय सेट, महाराष्ट्र का कलात्मक चांदी का घोड़ा, आगरा का संगमरमर से बनाया गया शतरंज सेट, कश्मीर का GI-टैग वाला केसर और रूसी भाषा में अनुवादित भगवद गीता शामिल थे. 

भारत–रूस संबंधों की कूटनीतिक मेज पर जब सौहार्द की चाय उबलती है, तो उसके साथ उपहारों की महक भी रिश्तों को और प्रगाढ़ बना देती है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज रात निर्धारित विदाई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें छह विशेष उपहार भेंट किए, जिनमें भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा की अनूठी छाप झलकती है. हर उपहार न सिर्फ एक वस्तु था, बल्कि भारत–रूस दोस्ती की गर्माहट से लिपटा एक भावनात्मक संदेश भी. रूसी भाषा में अनुवादित भगवद्गीता को पुतिन को सौंपे जाने की जानकारी पहले से ही लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई थी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते पांच और नायाब तोहफे भी भेंट किए.

                                                                                                  fallback

Add Zee News as a Preferred Source

1- मुर्शिदाबाद का चांदी का टी सेट 
पीएम मोदी ने  अपने दोस्त पुतिन को पश्चिम बंगाल की कारीगरी से सजा यह खूबसूरत चांदी का टी-सेट भेंट किया जो कि  भारतीय शिल्पकला की नफ़ासत और चाय संस्कृति की साझी परंपरा को दर्शाता है. भारत और रूस दोनों में चाय आत्मीयता, मेल–जोल और रिश्तों की गर्माहट का प्रतीक है और पीएम मोदी का दिया गया यह उपहार उसी स्थायी दोस्ती का भावपूर्ण संकेत है.

                                                                                             fallback                                                         

2 - आगरा का संगमरमर शतरंज सेट  
पीएम मोदी ने पुतिन को आगरा की शिल्प परंपरा और ODOP विरासत को समेटे यह मार्बल चेस सेट बारीकी से जड़े गए पत्थरों का बना एक शतरंज गिफ्ट किया. यह शतरंज फूलदार बॉर्डर और विपरीत रंगों के मोहरों के साथ कला और उपयोगिता दोनों का अद्भुत मिश्रण है. यह केवल खेल नहीं, बल्कि उत्तर भारतीय इनले वर्क का संग्रहणीय नमूना भी है.

                                                                                       fallback

3 - असम की बेहतरीन ब्लैक टी
पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन को ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी इलाकों में उपजाऊ मिट्टी में उगाई जाने वाली असम ब्लैक टी भी गिफ्ट की है. यह ब्लैक टी अपने मज़बूत माल्टी फ्लेवर, चमकदार लिकर और असमिया किस्म का इस्तेमाल करके पारंपरिक प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है. ये चाय इस ज़मीन, जलवायु और शिल्प से बनी एक समृद्ध विरासत को दर्शाती है.

                                                                             fallback                                                          

4- महाराष्ट्र का चांदी का घोड़ा
पीएम मोदी ने पुतिन को हाथों से बनाया गया बारीक नक्काशी वाला यह चांदी का घोड़ा भी गिफ्ट किया. ये घोड़ा महाराष्ट्र की धातु कला की उत्कृष्टता दर्शाता है. शौर्य और गरिमा के प्रतीक इस घोड़े का आगे बढ़ता हुआ आक्रितिक रूप भारत और रूस की निरंतर प्रगति करती साझेदारी का सुंदर रूपक प्रस्तुत करता है. यह साझा विरासत और आपसी सम्मान को दर्शाता है.

                                                                                        fallback                                                         fallback                                                 

5- कश्मीरी केसर 
कश्मीर के ऊंचे पठारों में उगने वाला GI–टैग प्राप्त ज़ाफ़रान अपनी रंगत, सुगंध और स्वाद के लिए दुनिया में मशहूर है. GI और ODOP मान्यता द्वारा संरक्षित, यह विरासत, पारंपरिक हाथ से कटाई और स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है.अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध यह 'लाल सोना' प्रकृति, परंपरा और शिल्प कौशल का मिश्रण है. हस्त–तोड़ाई और किसानों की मेहनत का अमूल्य प्रतीक है जो सेहत और विरासत दोनों का संगम दर्शाता है.

                                                                                           fallback

6 - भगवद गीता
महाभारत का अमर उपदेश श्रीमद भगवद गीता भी पीएम मोदी ने पुतिन  गिफ्ट किया. गीता हमें कर्तव्य, आत्मा और मोक्ष के संदेश के साथ जीवन का मार्गदर्शन देती है. रूसी भाषा में अनुवादित यह भारतीय ग्रंथ आधुनिक पाठकों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने और दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने वाला अनमोल उपहार है.

यह भी पढ़ेंः  पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PM ModiPutin

Trending news

दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए