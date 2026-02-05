'जिनकी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला

Advertisement
PM Modi Attack on AAP in Rajya Sabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला करते हुए उस पर भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के आरोप लगाए. संसद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक माननीय सदस्य लगातार भाषण दे रहे थे, लेकिन उनकी पूरी सरकार ही शराब नीति जैसे घोटालों में डूबी हुई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:25 PM IST
PM Modi Slams AAP In Rajya Sabha: गुरुवार (5 फरवरी) को पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला. आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी ने शायरना अंदाज में निशाना साधाते हुए पार्टी की शराबनीति और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरवाल के शीश महल पर तंज कसा. गुरुवार को जैसे ही पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला करते हुए उस पर भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के आरोप लगाए. संसद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक माननीय सदस्य लगातार भाषण दे रहे थे, लेकिन उनकी पूरी सरकार ही शराब नीति जैसे घोटालों में डूबी हुई है. उन्होंने कहा कि तथाकथित 'शीशमहल' आज घर-घर में नफरत का कारण बन गया है और यह सत्ता के अहंकार व भ्रष्ट आचरण का प्रतीक बन चुका है.

शायराना अंदाज में आम आदमी पार्टी पर कसा तंज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार देश और दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा। कटाक्ष भरे शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा, 'जिस दिन आईना देख लिया, उस दिन सच्चाई को छिपाने की कोई जगह नहीं बचेगी.' प्रधानमंत्री के इस बयान को आम आदमी पार्टी (AAP) समेत विपक्षी दलों पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है. उनके इस तीखे प्रहार के बाद सदन में सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज नजर आया.

विपक्ष के वॉकआउट पर पीएम मोदी का तंज
पीएम मोदी के संबोधन के दौरान सदन में माहौल काफी गरम रहा. विपक्षी दलों के सदस्य वेल में आकर जोरदार नारेबाजी करने लगे और हंगामा किया. शोर-शराबे के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण और जवाब देना जारी रखा.  हंगामा बढ़ने पर विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री के विरोध में वॉकआउट कर दिया। इस पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग थक गए, वे बिचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा. प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी थी कि दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ डील करने के लिए आगे नहीं आता था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप लोग तब पीछे-पीछे लगे रहे होंगे.

पीएम मोदी ने देश की युवा आबादी पर जताया गर्व
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा, सबसे बड़ी बात विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं. वहां की आबादी उम्र के उस पर पड़ाव पर पहुंची है, हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं. हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है. युवा आबादी वाला देश है. 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है, लेकिन यह दूसरा क्वार्टर भी उतना ही निर्णायक है, जैसे पिछली शताब्दी में भारत की आजादी की जंग में दूसरा क्वार्टर निर्णायक रहा था. मैं साफ साफ देख रहा हूं कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये दूसरा क्वार्टर भी उतना ही सामर्थ्यवान होने वाला है, उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ने वाला है.

यह भी पढ़ेंः 'आप बैठकर नारा लगाइए…'; पीएम मोदी ने राज्यसभा में खरगे की क्यों ली चुटकी; VIDEO

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

PM ModiaapRajya sabha

