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Hindi Newsदेशभारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर के 75वें पुनर्निर्माण उत्सव में बोले PM Modi

भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर के 75वें पुनर्निर्माण उत्सव में बोले PM Modi

Somnath Temple Amrit Mahotsav: पीएम मोदी ने Somnath Temple पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है. उन्होंने Pokhran-II परमाणु परीक्षणों और ऑपरेशन शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के दबाव के बावजूद भारत ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 01:31 PM IST
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Somnath Temple PM Modi
Somnath Temple PM Modi

PM Modi Somnath Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव में भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय शक्ति का संदेश दिया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की आत्मा और स्वाभिमान का उद्घोष था.

महादेव कालातीत हैं: पीएम मोदी

अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि समय स्वयं उन्हीं से प्रकट होता है जो कालातीत हैं. उन्होंने कहा कि आज देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह भगवान सदाशिव की ही कृपा है कि देश इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वह दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में कई बार यहां आए हैं, लेकिन इस बार का अनुभव विशेष और भावुक करने वाला है. उन्होंने इसे हजार वर्षों की अमृत यात्रा का अनुभव बताया.

सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्र चेतना का प्रतीक: पीएम मोदी

सोमनाथ मंदिर (Somnath Temple) के पुनर्निर्माण को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का संदेश दुनिया को दिया. उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) को याद करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़कर आधुनिक भारत का निर्माण किया, उसी तरह सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के जरिए भारत के प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित किया गया.

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सोमनाथ का अमृत महोत्सव भविष्य की प्रेरणा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि ये महोत्सव केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले हजार वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का प्रतीक भी है. उन्होंने कहा कि हजार साल पहले मंदिर को तोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन सोमनाथ आज भी अविनाशी आस्था और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा है.

पीएम मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण का भी किया जिक्र

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 11 मई 1998 के Pokhran-II परमाणु परीक्षणों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि दुनिया के भारी दबाव के बावजूद भारत ने अटल राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई थी. उन्होंने कहा कि भारत ने अपने पहले तीन परमाणु परीक्षणों के जरिए दुनिया को अपनी ताकत और वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया. प्रधानमंत्री ने बताया कि उस मिशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, क्योंकि भारत की परंपरा में शिव और शक्ति की आराधना साथ-साथ होती है.

राष्ट्र प्रथम हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता: पीएम मोदी

अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय पूरी दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी, लेकिन देश ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा. उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती. प्रधानमंत्री ने अंत में सभी देशवासियों और भगवान सोमनाथ के भक्तों को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आध्यात्मिकता, संस्कृति और शक्ति तीनों क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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