Advertisement
trendingNow13070624
Hindi Newsदेशइतिहास में दफन हो गए गजनी से औरंगजेब तक... पीएम बोले- पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं

इतिहास में दफन हो गए गजनी से औरंगजेब तक... पीएम बोले- पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं

PM Modi in Somnath Temple: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतिम दिन शौर्य यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद की रैली में पीएम ने सोमनाथ के दिव्य माहौल, आस्था और समुद्र तट पर बसे मंदिर को अपना सौभाग्य बताते हुए इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इतिहास में दफन हो गए गजनी से औरंगजेब तक... पीएम बोले- पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं

PM Modi in Somnath Temple: पीएम मोदी शनिवार शाम को सोमनाथ पहुंचे थे. यहां साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के एक हजार साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है. इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री ने ही रखा है. आज आयोजन का आखिरी दिन है. पहले दिन पीएम ने रोड शो किया था. दुसरे दिन मंदिर में दर्शन किए, और मंत्र के सामूहिक जप में शामिल हुए और ड्रोन शो भी देखा था. प्रधानमंत्री ने आज सुबह 9:45 बजे शौर्य यात्रा में भाग लिया. यह यात्रा उन अनगिनत वीरों को सम्मानित करने के लिए होती है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है. सोमनाथ मंदिर में होने वाली शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों को वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में शामिल किया गया था. इसके बाद पीएम मोदी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना किया.

 पूजा-अर्चना के बाद रैली को संबोधित
दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय बहुत खास है. पूरा माहौल अनोखा और दिव्य है. एक ओर देवों के देव महादेव हैं. दूसरी ओर समुद्र की लहरें हैं. सूर्य की रोशनी और मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही है. आस्था का सैलाब हर तरफ दिखाई दे रहा है. इस दिव्य माहौल में भक्तों की मौजूदगी ने इस अवसर को और भव्य बना दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सेवा करने का अवसर मिला है. उन्होंने इसे अपना बड़ा सौभाग्य बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
PM Modi
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा