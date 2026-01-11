इतिहास में दफन हो गए गजनी से औरंगजेब तक... पीएम बोले- पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं

PM Modi in Somnath Temple: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतिम दिन शौर्य यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद की रैली में पीएम ने सोमनाथ के दिव्य माहौल, आस्था और समुद्र तट पर बसे मंदिर को अपना सौभाग्य बताते हुए इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया है.
PM Modi in Somnath Temple: पीएम मोदी शनिवार शाम को सोमनाथ पहुंचे थे. यहां साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के एक हजार साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है. इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री ने ही रखा है. आज आयोजन का आखिरी दिन है. पहले दिन पीएम ने रोड शो किया था. दुसरे दिन मंदिर में दर्शन किए, और मंत्र के सामूहिक जप में शामिल हुए और ड्रोन शो भी देखा था. प्रधानमंत्री ने आज सुबह 9:45 बजे शौर्य यात्रा में भाग लिया. यह यात्रा उन अनगिनत वीरों को सम्मानित करने के लिए होती है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है. सोमनाथ मंदिर में होने वाली शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों को वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में शामिल किया गया था. इसके बाद पीएम मोदी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना किया.
पूजा-अर्चना के बाद रैली को संबोधित
दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय बहुत खास है. पूरा माहौल अनोखा और दिव्य है. एक ओर देवों के देव महादेव हैं. दूसरी ओर समुद्र की लहरें हैं. सूर्य की रोशनी और मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही है. आस्था का सैलाब हर तरफ दिखाई दे रहा है. इस दिव्य माहौल में भक्तों की मौजूदगी ने इस अवसर को और भव्य बना दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सेवा करने का अवसर मिला है. उन्होंने इसे अपना बड़ा सौभाग्य बताया है.
