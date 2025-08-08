पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की, यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा; भारत आने का दिया न्योता
PM Modi Putin talks: दुनियाभर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर दुनियाभर में अनिश्चितता का माहौल बन रहा है. इस बीच जियो पॉलिटिकल लेवल पर घटे एक बड़े घटनाक्रम के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति से अहम चर्चा हुई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:53 PM IST
PM Modi talk to Russian President Putin: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात हुई है. 

श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

PM Modi

;