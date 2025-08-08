पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की, यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा; भारत आने का दिया न्योता

PM Modi Putin talks: दुनियाभर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर दुनियाभर में अनिश्चितता का माहौल बन रहा है. इस बीच जियो पॉलिटिकल लेवल पर घटे एक बड़े घटनाक्रम के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति से अहम चर्चा हुई है.