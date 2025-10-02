Prime Minister wishes Mallikarjun Kharge a Speedy Recovery: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से फोन पर बात कर उनकी पेसमेकर सर्जरी के बाद हाल-चाल पूछा और जल्द ठीक होने की कामना की. जानें खरगे की ताजा हेल्थ अपडेट.
Mallikarjun Kharge Health Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से फोन पर बात की है, जिन्हें बेंगलुरु के एक अस्पताल में पेसमेकर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती कराया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खरगे के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "खरगे जी से बात की. उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उनके निरंतर स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं."
Spoke to Kharge Ji. Enquired about his health and wished him a speedy recovery.
Praying for his continued well-being and long life.@kharge
— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025
खरगे का पेसमेकर हुआ ट्रांसप्लांट, बेटे ने क्या दिया अपडेट
खरगे को बुधवार सुबह चिकित्सा उपचार के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका पेसमेकर ट्रांसप्लांट हुआ. कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने पुष्टि की थी कि उनके पिता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हालत चिकित्सा प्रक्रिया के बाद स्थिर है. प्रियांक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मल्लिकार्जुन खरगे के लिए पेसमेकर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई. यह एक छोटी और मामूली प्रक्रिया थी. प्रक्रिया के बाद उनकी हालत स्थिर है." उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे के 3 अक्टूबर से काम पर लौटने और अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की संभावना है. प्रियांक ने आगे कहा, "सभी की चिंता, समर्थन और स्नेह के लिए हम आभारी हैं."
कांग्रेस समेत कई दिग्गजों ने ठीक होने की कामना
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से किए गए पोस्ट में लिखा, "खरगे जी, आप शीघ्र स्वस्थ हों. आपको शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं." कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को बेंगलुरु के रमैया मेमोरियल अस्पताल पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हालचाल जाना. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी खरगे के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने लिखा, "कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. ईश्वर करे कि वे शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करें और अपनी बुद्धिमत्ता से कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शन करते रहें."
कोहिमा में जनसभा की तैयारी
स्वास्थ्य में सुधार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 7 अक्टूबर को नगालैंड के कोहिमा जाएंगे. वहां वे नगा सॉलिडेरिटी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. नगालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद एस. सुपोंगमेरेन जामिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस रैली में करीब 10,000 लोग शामिल होंगे. रैली का थीम है- "सुरक्षित लोकतंत्र, सुरक्षित धर्मनिरपेक्षता, और सुरक्षित नगालैंड." (इनपुट आईएएनएस से भी)
