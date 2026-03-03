Advertisement
Iran-Israel-US War: ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर अचानक पीएम मोदी ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन

PM Modi News:  फोन पर बातचीत के दौरान, PM मोदी ने इन मुस्लिम नेताओं के साथ उनके देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा पर भी चर्चा की.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:00 PM IST
PM Modi Middle East: मिडिल ईस्ट में कहर बरपा हुआ है. मिसाइलों, बमों और फाइटर जेट्स की आवाजों और धुएं से लोग थर्राए हुए हैं. अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. कई मुस्लिम देशों में हाहाकार मचा हुआ है. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान उनके देशों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई. फोन पर बातचीत के दौरान, PM मोदी ने इन नेताओं के साथ उनके देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा पर भी चर्चा की.

पीएम ने की खाड़ी देश के नेताओं से बात

एक अधिकारी ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने मंगलवार दोपहर खाड़ी क्षेत्र के तीन बड़े नेताओं से बात की. उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ अलग-अलग फोन कॉल कीं.'

नेताओं के साथ अपनी बातचीत के दौरान, PM मोदी ने अपने-अपने देशों में हो रहे हमलों पर चिंता जताई और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा पर चर्चा की.

अली खामेनेई की मौत

ये फोन कॉल अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ मिलकर किए गए हमले के बाद हुईं, जिसमें इस्लामिक देश के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे. बदले में, ईरान ने खाड़ी के आसपास इजरायल और US मिलिट्री ठिकानों पर, साथ ही दुबई और दोहा के ग्लोबल बिजनेस और एविएशन हब पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं.

पिछले दो दिनों में, PM मोदी ने बहरीन के किंग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की है, और दोनों देशों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की है, जो उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन है और कहा कि भारत इस मुश्किल समय में उनके लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है. प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से भी बात की है और इलाके में बदलते हालात पर गहरी चिंता जताई है. PM मोदी ने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है.

गल्फ-वेस्ट एशिया में रहते हैं 90 लाख भारतीय 

लगभग 90 लाख भारतीय गल्फ और वेस्ट एशिया में रहते हैं. लगभग 10,000 भारतीय नागरिक ईरान में रहते हैं, पढ़ते हैं और काम करते हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा इजरायल में रहते हैं.

पिछले दो दिनों में, PM मोदी ने बहरीन के किंग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात करते हुए दोनों देशों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की है, जो उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन है, और कहा है कि भारत इस मुश्किल समय में उनके लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है. प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से भी बात की है और इलाके में बदलते हालात पर गहरी चिंता जताई. PM मोदी ने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है.

लगभग 90 लाख भारतीय गल्फ और वेस्ट एशिया में रहते हैं. लगभग 10,000 भारतीय नागरिक ईरान में रहते हैं, पढ़ते हैं और काम करते हैं, जबकि 40,000 से ज़्यादा इजरायल में रहते हैं. अभी, वेस्ट एशिया का एयरस्पेस लगभग बंद है. वेस्ट एशिया में मिलिट्री बढ़ोतरी के कारण फ्लाइट सर्विस में रुकावट के कारण, सैकड़ों भारतीय दुबई, दोहा और दूसरे खास हब एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

iran israel war

