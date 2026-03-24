मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात, होर्मुज समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर वार्ता हुई है. इस बात की जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने दी है. इस बातचीत के दौरान होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है.
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अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता हुई है. पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी जंग, होर्मुच स्ट्रेट समेत कई अन्य मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा की. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के बारे में जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की ओर से दी गई है.
सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी-अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की. उन्होंने मध्य-पूर्व में चल रही स्थिति पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का महत्व भी शामिल था.
प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में हुई वार्ता कई मायनों में काफी अहम है. ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जियो गोर का यह पोस्ट ऐसे समय पर आया है, जब कुछ देर पहले ही ब्रिटिश दैनिक द फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया था कि पाकिस्तान अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध को सुलझाने के प्रयासों में खुद को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है.
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इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बाद यह पहला मौका है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है. हाल में ही ट्रंप की ओर से ईरान को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर होर्मुज स्ट्रेट अगले कुछ घंटों में नहीं खुलता है, तो इसका खामियाजा तेहरान को भुगतना पड़ सकता है. हालांकि, अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले ही ट्रंप ने मोहलत और पांच दिनों के लिए बढ़ा दी.
बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का असर दुनिया के अधिकांश देशों पर पड़ा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है. ईरान के इस फैसले के कारण कई देशों में ईंधन कि किल्लत बढ़ने लगी और तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा, जिसने एक बड़ी चिंता पैदा कर दी.
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