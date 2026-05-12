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Hindi Newsदेशघाटी में पीएम मोदी की अपील का असर, ठप हुईं सोने की दुकानें; ग्राहकों के लिए तरसे सुनार

घाटी में पीएम मोदी की अपील का असर, ठप हुईं सोने की दुकानें; ग्राहकों के लिए तरसे सुनार

Kashmir Gold Market After PM Modi Speech:  जम्मू-कश्मीर में पीएम मोदी की ओर से सोना न खरीदने की अपील का असर साफ देखा जा रहा है. यहां कई गोल्ड व्यापारियों के ऑर्डर कैंसल हो रहे हैं. दुकानों से भी सीधा सोना खरीदने वाले ग्राहकों में कमी देखी जा रही है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 12, 2026, 10:11 PM IST
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घाटी में पीएम मोदी की अपील का असर, ठप हुईं सोने की दुकानें; ग्राहकों के लिए तरसे सुनार

Kashmir Gold Market: पीएम मोदी की ओर से 10 मई 2026 को सोने की खरीदारी न करने की अपील का कश्मीर के सोने के बाजार पर साफ असर देखने को मिला है. यहां सुनार और व्यापारी अपने कारोबार में गिरावट की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सोने के ऑर्डर रद्द होने के फोन आ रहे हैं. खबरों के मुताबिक, ग्राहक अपने भविष्य के ऑर्डर रद्द कर रहे हैं, या अपनी तय खरीदारी को टाल रहे हैं, या फिर शादियों और दूसरे समारोहों के लिए कम सोना खरीद रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक साल तक सोना न खरीदने की जो अपील की थी खास तौर पर एक साल के लिए सोने की खरीदारी टालने का जो अनुरोध किया था. उसे कई ग्राहकों ने अक्षरश मान लिया है. फिलहाल, सोने का लेन-देन ज्यादातर पहले से बुक किए गए ऑर्डर पूरे करने तक ही सीमित दिख रहा है, क्योंकि दुकान पर आकर सीधे सोना खरीदने वालों की संख्या में काफी कमी आई है. 

खरीदारी में की कटौती

गुलजार अहमद, जिनके घर में शादी का समारोह है, वे अपनी पहले से बुक की हुई सोने की ज्वेलरी लेने के लिए दुकान पर आए थे. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस फ़ैसले की सराहना की और बताया कि उन्होंने अपनी खरीदारी में 25 प्रतिशत की कटौती की है. ग्राहक गुलजार अहमद ने कहा,' PM ने जो कहा है, वह एक अच्छा कदम है. आप जानते ही हैं कि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. हम बड़ी मुश्किल से सोना खरीद पाते हैं. हम बेबस हैं, क्योंकि शादी में बस एक हफ्ता बचा है और यह ऑर्डर पहले ही दे दिया गया था. वरना, अब किसी को भी सोना नहीं खरीदना चाहिए. PM ने जो सुझाव दिया है, वह देश के हित में है.' 

आजीविका पर पड़ेगा असर 

कश्मीर के सुनारों और जौहरियों ने प्रधानमंत्री मोदी की सोने की खरीद एक साल के लिए टालने की अपील पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कदम को राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता के लिए एक जरूरी उपाय माना है, लेकिन साथ ही चिंता भी जताई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस कदम का देश भर में करोड़ों लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है. ऑल-कश्मीर ज्वेलरी एसोसिएशन ने सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. सुनार संजीव कुमार ने कहा,' इससे हमारी आजीविका पर असर पड़ेगा, लेकिन यह देश का मामला है, इसलिए हम इसके साथ हैं. हमें मोदी जी की अपील माननी होगी.' 60 वर्षीय सुनार केवल कुमार ने कहा,' अगर यह देश के हित में है, तो ठीक है. अगर हमारे देश को फायदा हो रहा है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन अभी तक इसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है. कश्मीर में अभी शादियों का मौसम चल रहा है. ग्राहकों ने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं और वे उन्हें लेने आएंगे.' 

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परेशान हुए लोग 

कश्मीर सुनार एसोसिएशन के अध्यक्ष बशीर अहमद ने कहा,' हम इस अपील को नकार नहीं रहे हैं. जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा, लेकिन मोदी साहब को हमारे परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए. अगर हम पूरे भारत की बात करें, तो करीब 5 करोड़ लोग इस काम से जुड़े हुए हैं. सरकार की नीति अच्छी है. जब सरकार खुश होती है, तो हमारा देश खुश होता है और हम भी खुश होते हैं, लेकिन जरा देखिए कि कितने लोग इस व्यापार से जुड़े हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं. मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि अगर उन्होंने यह कदम उठाया है, तो उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा है? सुबह से ही मुझे ग्राहकों के 5-6 फ़ोन आ चुके हैं. इसका असर जरूर पड़ेगा और लोग खरीदारी करना बंद कर देंगे.' 

दुकानों पर पड़ा सन्नाटा

श्रीनगर का सबसे बड़ा सोने का बाजार हरि सिंह स्ट्रीट प्रधानमंत्री की अपील के असर को साफतौर पर महसूस कर रहा है. जहां आम तौर पर यहां काफी चहल-पहल रहती थी, वहीं अब यहां सन्नाटा पसरा है. सोने की खाली दुकानें खुद ही अपनी कहानी बयां कर रही हैं. जिन दुकानों में शादी और तीर्थयात्रा के इस पीक सीजन में आमतौर पर भारी भीड़ रहती है, वहां अब इक्का-दुक्का ग्राहक भी नजर नहीं आ रहे हैं. कुछ दुकानें केवल इसलिए खुली हैं ताकि वे पहले से मिले ऑर्डर पूरे कर सकें. ज्वैलर्स इस माहौल को घबराहट भरा बता रहे हैं. उनका कहना है कि ग्राहक या तो अपने ऑर्डर कैंसिल करवा रहे हैं या फिर उन्हें कम कर रहे हैं. सुनार और इस उद्योग से जुड़ी संस्थाएं सरकार से राहत पैकेज देने की गुहार लगा रही हैं. उनका मानना ​​है कि इस आर्थिक रणनीति का सबसे ज्यादा बोझ उन्हीं पर पड़ रहा है, इसलिए वे प्रधानमंत्री से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहे हैं. 

प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील एक व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. इसका मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखना है क्योंकि इन दोनों ही वजहों से भारतीय रुपये पर काफी दबाव पड़ रहा है. 

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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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