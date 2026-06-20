Pm Modi in Bengal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर हैं. अपने दौरे के दौरान उन्होंने हुगली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया. साथ ही किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 23वीं किस्त जारी की. इस किस्त के तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावा जनसभा को संबोधित किया.
सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,'पश्चिम बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी महसूस हो रही है. यहां की मिट्टी के कण-कण से नई खुशबू आ रही है. ऐसा लगता है कि बंगाल अब अपनी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है और उसके गौरव की पुनर्स्थापना शुरू हो चुकी है. आज का यह कार्यक्रम और इन परियोजनाओं का शुभारंभ इस बात का प्रमाण है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है.'
प्रधानमंत्री ने आगे कहा,'बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, मातृभूमि के टुकड़े होतो सहे. इसी का परिणाम था कि अलग बंगाल बनाने के साजिश हो रही थी. जब पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही थी, कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी. पीएम ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में एक तारीख को याद नहीं कर रहे बल्कि, पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं.
विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए बंगाल में भी तुष्टिकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए. पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया.
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया. जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही.
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसे महान संतानों का नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई.
पीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी... दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया. आपने TMC को हटाया, बीजेपी के मौका दिया. इसका नतीजा सामने दिखना लगा. लोगों का हक मिलने लगा. अन्न पूर्णा का लाभ मिलना शुरु हो गया. जल जीवन मिशन का MOU साइन हो गया है. महिला को फ्री बस सेवा शुरु हो गई है. उन्होंने कहा कि जो सपने देखे वो अब सच्चाई में बदल रहे हैं. विकास के महाभियान की शुरुआत हो रही है.
पीएम ने कहा कि दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को काफी पीछे पहुंचा दिया है. यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप्प पड़ते चले गए. युवाओं का रोजगार छीनता गया. संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया. जो पश्चिम बंगाल अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई.