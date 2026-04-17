हरिवंश की हैट्रिक पर मोदी ने सुनाई संघर्ष की कहानी, चन्द्रशेखर कनेक्शन भी याद दिलाया

राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उप सभापति चुने गए, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके पिछला कामों को सदन के सामने बताया. इस मौके पर पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से गांव वाली पृष्ठभूमि की वजह से वो अपने गांव के विकास के लिए विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते और उनकी शिक्षा-दिक्षा काशी में हुई.

पीएम मोदी ने कहा,'सदन की ओर से, मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. राज्यसभा उप सभापति के तौर पर लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का सदन को जो लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसपर एक प्रकार से सदन ने आज एक मुहर लगा दी है.

हमने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को प्रभावी होते देखा-PM

पीएम ने आगे कहा,'ये एक अनुभव और सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है. हम सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है और मैं कह सकता हूं कि सिर्फ सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के भूतकाल के अनुभवों का भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग करते हैं.' उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है. मुझे यकीन है कि उप सभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी.

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पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के साथ जोड़ा कनेक्शन

पीएम ने यह भी कहा,'आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है और विशेषता ये भी है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं, चन्द्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव रहा और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे, उनके पूरे कार्यकाल में, ये अपने आप में एक बड़ा सुयोग है.

पीएम ने आगे कहा,'2018 में जब हरिवंश जी ने राज्यसभा के उप सभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद मेरी जानकारी के मुताबिक इन्होंने कॉलेजेस और यूनिवर्सटीज में 350 से ज्यादा प्रोग्राम किए हैं. ये बहुत बड़ी बात है. हरिवंश जी की सदन की कुशलता को तो सभी ने भलीभांति देखा है, लेकिन साथ-साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषद के अधिकारियों की कैसे मदद की जाए और उनकी आवश्यक ट्रैनिंग के लिए भी उन्होंने काफी समय दिया है.