PM Modi Speech LIVE Updates: 'नवरात्रि, टैरिफ या फिर GST...', कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित

PM Modi Address to Nation Live Updates: देश वासियों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि थोड़ी देर में पीएम मोदी देश वासियों को संबोधित करने वाले हैं. आज शाम 5 बजे देश वासियों के नाम पीएम का संबोधन होगा, लोगों का मानना है की पीएम मोदी GST, टैरिफ और नवरात्रि को लेकर बात कर सकते हैं. हालांकि PMO ने ये जानकारी नहीं दी है कि पीएम का संबोधन किस मुद्दे पर होगा. पीएम के संबोधन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए.

4:30 बजे: देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बदली हुई दरें 22 सितंबर को लागू हो जाएंगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री किस बारे में बात करेंगे, अभी यह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे जीएसटी 2.0 सुधारों पर बोल सकते हैं.