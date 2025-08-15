Owaisi attacks PM Modi: पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Advertisement
trendingNow12882388
Hindi Newsदेश

Owaisi attacks PM Modi: पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल

Owaisi on PM Modi Independence day speech: ओवैसी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि असली इतिहास सीखना और असली नायकों का सम्मान करना क्यों ज़रूरी है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब कायरता को सबसे बड़ी बहादुरी बताकर बेचा जाएगा'.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Owaisi attacks PM Modi: पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल

PM Modi Vs Owaisi: स्वतंत्रता दिवस (Indipendence Day) के मौके पर राष्ट्र के नाम  संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका की सराहना करते हुए उसके योगदान को याद किया तो लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जताई है. ओवैसी ने PM मोदी द्वारा राष्ट्र निर्माण में RSS के योगदान की तारीफ को स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया है.

ये स्वतंत्रता संग्राम का अपमान: ओवैसी

ओवैसी ने X पर लिखा- 'स्वतंत्रता दिवस के भाषण में RSS का महिमामंडन स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है. संघ और उसके वैचारिक सहयोगियों ने उनके एजेंटों के रूप में काम किया. वो ना कभी आजादी की लड़ाई में शामिल न हुए और न अंग्रेजों का विरोध किया. उन्होंने गांधी से नफरत की.' RSS, समावेशी राष्ट्रवाद के मूल्यों को अस्वीकार करता है, जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया.'

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल

वो दिन दूर नहीं...

ओवैसी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि असली इतिहास सीखना और असली नायकों का सम्मान करना क्यों ज़रूरी है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब कायरता को सबसे बड़ी बहादुरी बताकर बेचा जाएगा'. संघ के पूर्व कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी नागपुर जाकर RSS की तारीफ़ कर सकते थे और उन्हें लाल किले से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी.

हिंदुत्व की विचारधारा  संविधान के मूल्यों के विपरीत : ओवैसी

ओवैसी ने कहा, 'हिंदुत्व की विचारधारा बहिष्कार में विश्वास करती है और संविधान के मूल्यों के विपरीत है. मोदी एक स्वयंसेवक के तौर पर नागपुर में आरएसएस की प्रशंसा कर सकते थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा'. 

FAQ

सवाल-पीएम मोदी ने क्या कहा?
जवाब- लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने आरएसएस की प्रशंसा करते हुए इसकी 100 साल की यात्रा की सराहना की. पीएम मोदी ने कहा, 'आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले आरएसएस नामक संगठन का जन्म हुआ. 100 साल की वो राष्ट्र सेवा बहुत ही गौरवपूर्ण और गौरवशाली पृष्ठ रही है. बीते सौ सालों से आरएसएस के स्वयंसेवक चरित्र और राष्ट्र निर्माण तथा देश के कल्याण के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं'.

सवाल- ओवैसी ने मोदी पर किस तरह निशाना साधा?
जवाब- पीएम मोदी और केंद्र के धुर विरोधी ओवैसी अपने भाषणों और सोशल मीडिया से निशाना साधते हैं. 15 अगस्त को उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए बात रखी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Independence Day

Trending news

आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
;