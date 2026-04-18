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DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?

PM Modi On Women Reservation Bill: पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में  महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बिल पास न होने पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला. इस दौरान पीएम ने बिल को वापस लाने का भी संकेत दिया. बिल पास न होने पर भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 18, 2026, 11:34 PM IST
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DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?

Women Reservation Bill: पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद अपने संबोधन के आखिर में कहा कि आधी आबादी को मजबूत करने का संकल्प पूरा करेंगे. हमारा संकल्प अडिग है. बीजेपी अपने इस मजबूत संकल्प को घर-घर ले जा रही है. बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर तक मार्च किया. इस प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल थे. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिल पास नहीं होने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया. इस मार्च के दौरान केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे, दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत को हिरासत में लिया गया. सड़कों पर प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में भी हुआ. विपक्ष ने भले ही बिल को दक्षिण के हितों पर चोट बताया, लेकिन दक्षिण के दिग्गज नेता चंद्रबाबू नायडू इससे सहमत नहीं हैं. उन्होंने बिल पास न होने पर ईस्ट गोदावरी जिले में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया.

विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा 

बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला. बीजेपी ने 'X' पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए उस पर वॉन्टेड लिखा है. BJP की तरफ से ये भी लिखा गया कि राहुल गांधी नारी सशक्तिकरण पर भ्रम फैलाने और दोहरी राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं. दिल्ली बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया. इसमें राहुल के अलावा विपक्ष के कुछ और प्रमुख चेहरों की तस्वीर के साथ धोखेबाज लिखा गया. बीजेपी ने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि देश की आधी आबादी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी. दिल्ली और देश के अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन के अलावा बीजेपी ने इसे बंगाल चुनाव का भी मुद्दा बनाया है. आज पश्चिम बंगाल की अपनी रैलियों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने आधी आबादी का अपमान किया है.  बीजेपी का मुख्य फोकस अब ये नैरेटिव बनाने पर है कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया है. विपक्ष ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में रोड़ा अटकाया है. बीजेपी महिलाओं को बताना चाहती है कि INDIA गठबंधन ने उनके साथ धोखा किया है. बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने इसे रोक दिया.

कांग्रेस का आरोप 

कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल गिराने को लेकर विपक्ष के खिलाफ देशभर में अभियान चलाएगी. ये अभियान आक्रामक होगा. यही वजह है कि कांग्रेस के नेता भी बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने में लगे हुए हैं. बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने महिला आरक्षण पर आक्रामक रुख अपनाया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत के रूप में पेश कर रहा है. सरकार को जवाब देने के लिए आज कांग्रेस के नेता भी सामने आए. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को थोपने की कोशिश की. कांग्रेस बार-बार याद दिला रही है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ तो सभी दलों ने उसका समर्थन किया था. महिलाओं से विश्वासघात के आरोप से बचने के लिए कांग्रेस 2023 का कानून तुरंत लागू करने की मांग कर रही है. कांग्रेस बार-बार ये दावा कर रही है कि ये बिल महिलाओं के हित में नहीं था. ये बिल देश के राजनीतिक ढांचे को बदलने का प्रयास था. 

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संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 

1960 के दशक में महिला मतदाता कम संख्या में वोट डालती थीं. पुरुषों और महिला वोटरों के बीच लगभग 11% का अंतर था, लेकिन पिछले 2 चुनावों यानी 2019 और 2024 में मतदान के मामले में महिलाएं आगे निकल गईं. 2024 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत जहां 65.55% रहा, वहीं महिलाओं का 65.78%.  महिलाओं के इसी महत्व को देखते हुए महिला-केंद्रित योजनाएं अब हर पार्टी की प्राथमिकता बन गई हैं. कई राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं ने पूरे चुनाव को बदल दिया. लेकिन इसके बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये बनी हुई है कि भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है. मौजूदा लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी केवल 14% है, जबकि विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व केवल 9% है. महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है. महिलाओं के वोट को तो महत्वपूर्ण मान लिया गया है लेकिन महिलाओं की भागीदारी को भी अहम मानना उतना ही जरूरी है.

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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