राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप... सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

PM Modi: पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में रिटायर हो रहे सांसदों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता है.
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PM Modi in Rajya Sabha: राज्यसभा में पीएम मोदी ने आज सांसदों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने रिटायर हो रहे सदस्यों को बधाई दी, साथ ही साथ कहा कि नए सदस्यों को वरिष्ठ सदस्यों से सीखना चाहिए, राजनीति में कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता है. उनका संसदीय प्रणाली में अहम योगदान है. आज 37 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं.
हर सदस्य निभाता है अहम भूमिका
इसके अलावा PM मोदी ने कहा कि हर सदस्य एक खास भूमिका निभाता है उनके अनुभव और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. हाउस में अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होती है और हर सदस्य उनमें एक खास भूमिका निभाता है. ऐसे पलों में, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सम्मान की एक आम भावना पैदा होती है. जो नेता अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद हाउस छोड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में कोई फुल स्टॉप नहीं होता. भविष्य आपका इंतजार कर रहा है. आपके अनुभव और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, उन्होंने नए चुने गए MPs से HD देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जैसे पुराने नेताओं से सीखने की अपील की, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पार्लियामेंट्री काम में बिताई है.
नहीं महसूस होगी कोई कमी
कभी-कभी हम सुनते थे कि सदन में ह्यूमर और सटायर के लिए बहुत मौके हैं. इन दिनों शायद यह धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन हमारे अठावले जी एवरग्रीन हैं. अठावले जी जा रहे हैं लेकिन यहां किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी. मुझे पूरा भरोसा है कि वह भरपूर सटायर और ह्यूमर परोसते रहेंगे.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कही ये बात
वहीं सांसदों को विदाई देते हुए कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट और राज्यसभा में LoP मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राजनीति में रहने वाले लोग, पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते हैं और देश की सेवा के जुनून के लिए भी कभी थकते नहीं हैं. राज्यसभा MP एचडी देवेगौड़ा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं देवेगौड़ा जी को 54 साल से ज्यादा समय से जानता हूं और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है. हालांकि बाद में पता नहीं क्या हुआ 'वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ' (ANI)
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