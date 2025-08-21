रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र... क्या भारत ने ट्रंप को साइड कर दिया?
Advertisement
trendingNow12891213
Hindi Newsदेश

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र... क्या भारत ने ट्रंप को साइड कर दिया?

India Russia Relation: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया. जिसका जमकर विरोध हुआ, वहीं अब पीएम मोदी अन्य देशों से अपने संबंध और ज्यादा मधुर करने में लग गए हैं. पीएम मोदी ने एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की. जानिए दोनों नेताओं में क्या बात हुई? 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 21, 2025, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र... क्या भारत ने ट्रंप को साइड कर दिया?

India France Relation: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पूरी तरह से बदल गए हैं, कभी पीएम मोदी को दोस्त बताने वाले ट्रंप अब दोस्ती में दरार डाल चुके हैं. भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर अमेरिका ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पर एक तरफ दुनिया भर के नेताओं ने पाकिस्तान की आलोचना की वहीं ट्रंप ने जनरल मुनीर को लंच पर बुला लिया, इसके बाद से ट्रंप लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं. ट्रंप को ये लगता है कि उनके दबाव से भारत अपने मित्र देशों से संबंध खराब कर लेगा या डर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पीएम मोदी के इरादे कुछ और ही हैं, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी बात की. 

मुनीर को लंच पर बुलाया
पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसके जवाब में भारत ने कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया और इसके बाद भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई. हालांकि युद्ध विराम से पहले भारत के सैन्य क्षमताओं को दुनिया ने देखा और इसकी जमकर तारीफ की. वहीं दुनिया भर के कई नेताओं ने पाकिस्तान की इस हरकत की आलोचना की. युद्ध विराम के कुछ ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया, उनकी मेहमान नवाजी करके अपने इरादों को जाहिर कर दिया. ट्रंप यहीं नहीं रुके पहले उन्होंने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया और भारत पर तेल खरीदने का दबाव बनाया. 

जब भारत ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो रूसी तेल का हवाला देते हुए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. उन्हें लगता था कि उनके इस दबाव से भारत दब जाएगा, वो शायद ये भूल चुके हैं कि दुनिया के कई ऐसे मित्र देश हैं जिनका रिश्ता भारत से फायदे और नुकसान पर नहीं टिका है. इस लिस्ट में रूस, फ्रांस और भी कई देश हैं जिनसे भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत ट्रंप को साइड करने में लग गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रूस और भारत के संबंध
भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है. ये आज से नहीं है बीते कई सालों से इस दोस्ती की मिसाल दुनिया भर में दी जाती रही है. भारत रूस से तेल खरीद रहा है जिसे लेकर ट्रंप चिढ़े हुए हैं. वहीं मॅास्कों में विदेश मंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत और रूस का संबंध दुनिया के सबसे स्थिर संबंधों में से एक रहे हैं और राष्टपति पुतिन से मुलाकात की. इससे पहले ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मीटिंग हुई थी. इस बैठक के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन लगाया था और दोनों में बातचीत हुई थी, इसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,'मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद. भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है. मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं.'

भारत और चीन के संबंध
भारत और चीन के रिश्तों में लगातार सुधार आ रहा है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी. वहीं भारत और चीन के रिश्तों का जिक्र करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मे कहा था कि हमारे संबंधों में कठिन दौर देखने के बाद अब दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं. इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा,' इस कोशिश में हमें 3 परस्पर सिद्धांतों परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित से निर्देशित होना होगा. विभिन्नताएं विवाद का कारण नहीं बननी चाहिए और प्रतिस्पर्धा टकराव में नहीं बदलनी चाहिए. खबर ये है कि पीएम मोदी इसी महीने के आखिरी में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जा सकते हैं. ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में और ज्यादा सुधार आ सकता है. 

भारत और फ्रांस के संबंध
भारत और फ्रांस के बीच भी काफी ज्यादा अच्छे संबंध हैं. भारत फ्रांस के सहयोग से अपनी सैन्य क्षमताओं का लगातार विस्तार कर रहा है. आज पीएम मोदी ने एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों पर बात की. एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. बीती फरवरी में पीएम फ्रांस के दौरे पर भी गए थे. यहां पर पीएम ने वीर सावरकर से जुड़ा किस्सा भी सुनाया था. अन्य देशों से भारत अपने रिश्ते और ज्यादा मधुर करके अमेरिका को संकेत भी दे रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
;