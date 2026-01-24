Advertisement
trendingNow13084734
Hindi Newsदेश‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA को बताया जनता की पहली पसंद

‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA को बताया जनता की पहली पसंद

Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु में चुनावी माहौल तेज है. इसी बीच अलग अलग पार्टियों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है. ऐसें कई नेता एकदूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं. एक-दूसरे की सरकार और नीतियों पर सीधे वार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA को बताया जनता की पहली पसंद

Tamil Nadu Elections: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु के लोग एक मजबूत और एकजुट NDA चाहते हैं. उन्होंने DMK पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने पलटवार करते हुए BJP के डबल इंजन नारे पर तंज कसा है.

क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की पसंद एक मजबूत और एकजुट NDA है. उन्होंने DMK पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार और परिवार की राजनीति से बाहर निकालने की जरूरत है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने शुक्रवार के कार्यक्रम की झलकियां साझा करते हुए यह बात कही है.

DMK पर तीखा हमला
पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि DMK ने लोगों का भरोसा तोड़ा है. उन्होंने कहा कि जनता ने DMK को 2 बार पूरी बहुमत वाली सरकार दी लेकिन पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर पाई. पीएम मोदी के मुताबिक, DMK ने बड़े-बड़े वादे किए लेकिन काम के नाम पर कुछ भी नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

‘CMC सरकार’ का आरोप
प्रधानमंत्री ने DMK सरकार को CMC सरकार बताया. उन्होंने कहा कि CMC का मतलब करप्शन, माफिया और क्राइम है. पीएम मोदी ने दावा किया कि तमिलनाडु के लोग अब DMK और CMC सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में BJP-NDA की डबल इंजन सरकार बनना तय है.

बता दें, पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार में लोकतांत्रिक मूल्य और जवाबदेही की कमी है. उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी सरकार चाहिए जो साफ-सुथरी और जवाबदेह हो.

स्टालिन का पलटवार
प्रधानमंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी जवाब दिया है. उन्होंने BJP के डबल इंजन सरकार के नारे को डप्पा इंजन बताया है. स्टालिन ने कहा कि यह इंजन तमिलनाडु में बिलकुल भी चलने वाला नहीं है. स्टालिन ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिन राज्यों में BJP की डबल इंजन सरकार नहीं है, वही राज्य विकास में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री के दावों को सिरे से खारिज करर दिया है.

गौरतलब है कि तमिलनाडु में चुनाव नजदीक आते ही BJP-NDA और DMK के बीच सियासी बयानबाजी और तेज होती दिख रही है.

यह भी पढ़ें: 'आपके जीवन में आ रहा है बसंत...', पीएम मोदी ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर, दी ये खुशखबरी

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Elections

Trending news

‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
jammu kashmir weather
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?