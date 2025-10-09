हम उम्मीद करते हैं कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कह दी मन की बात

Pm Modi on Hamas Israel: हमास और इजरायल के बीच हुई युद्धबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आ गया है. पीएम मोदी ने कहा,'हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण के समझौते का स्वागत करते हैं. यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतिबिंब है.' प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा,'हम उम्मीद करते हैं कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों के लिए बढ़ाई गई मानवीय सहायता उन्हें राहत प्रदान करेगी और स्थायी शांति के मार्ग को प्रशस्त करेगी.

प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रिपत डोनाल्ड ट्रम्प के उस ऐलान के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल और हमास दोनों बंधकों की रिहाई और आंशिक सैन्य वापसी के लिए अमेरिका और कतर की मध्यस्थता वाले समझौते पर सहमत हो गए हैं. इस समझौते के तहत बंधकों की रिहाई की जाएगी और युद्ध को रोका जाएगा.

We welcome the agreement on the first phase of President Trump's peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu. We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza will bring respite to them and pave the way… — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

क्या है ट्रंप का गाजा प्लान?

7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस जंग हजारों लोगों की जान चली गई है. ज्यादा नुकसान गाजा को पहुंचा है. कहा जा रहा है कि गाजा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका है. अब तक जंग को खत्म करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय प्रयास हुए हैं लेकिन समाधान नहीं निकल पाया. इस बार ट्रंप का शांति प्रस्ताव रंग लाता दिखाई दे रहा है. ट्रंप की शांति योजना में तुरंत जंगबंदी और बंधकों की रिहाई शामिल है.

बंधकों की रिहाई योजना के अनुसार अगले कुछ दिनों में 20 जिंदा बंधक रिहा होंगे. यह कदम संघर्ष को कम करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा. सुरक्षा व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और इजरायली सैनिक सीमित उपस्थिति में रहेंगे. इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखना है. पुनर्निर्माण अमेरिका गाजा के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करेगा, जिसमें अस्पताल, स्कूल और आवासीय इमारतों का नवीनीकरण शामिल है. यह मानवीय राहत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है.

योजना के मुताबिक गाजा में इजरायली सैनिक सीमित उपस्थिति बनाए रखेंगे. साथ ही सुरक्षा के लिए अरब और मुस्लिम देशों की अंतरराष्ट्रीय सेना तैनात होगी. अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेगा. भविष्य में फिलस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में भूमिका निभाने का प्रस्ताव है. हमास अगले कुछ दिनों में 20 जिंदा बंधकों को रिहा करेगा और इजरायली सेना गाजा के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हटना शुरू करेगी. हालांकि कुछ मुद्दे अभी अनसुलझे हैं, जैसे कि हमास की हथियार छोड़ने की प्रक्रिया और गाजा का भविष्य में प्रशासन.